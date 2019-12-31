Мнение: «Только ливанец и девочка из Сенегала»

Лиза Пескова высказалась о стиле россиян в одежде и не только.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

У некоторых французов, действительно существует стереотип о русских девушках, стремящихся удачно выйти замуж, чтобы не работать. Также, у них до сих пор существует представление о русском стиле, полным логотипов, блёсток, накладных ресниц и ногтей. У них даже в салонах красоты 3D объём называется «volume russe».

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Мои друзья и одногруппники всегда прикалывались надо мной, когда я красила ногти в розовый, наращивала самые натуральные ресницы (да, сейчас я этим больше не занимаюсь и Слава Богу) или надевала свой любимый (чёрный, даже не розовый) спортивный костюм Juicy Couture. И это я ещё максимально естественно выглядела. «Понимал» меня только ливанец и девочка из Сенегала, так как по части beauty индустрии, с представителями восточной культуры у нас много общего.

Ну, в общем, Лиза сказала правду.

Единственное упущение Лизы в оценке стиля соотечественников — это мягкий слог.

У меня слог — жёсткий. Потому скажу прямо: у большинства россиян — вкус уровня сраного говна.



Фото: Соцсети

Россияне настолько боятся показаться бедными, что напяливают на себя как можно больше громких брендов. Среднестатистический россиянин обклеивается логотипами не из любви к одежде, а для того, чтобы показать, что у него есть деньги. Даже если по факту этих денег и нет.

Одежда для среднестатистического россиянина — это, прежде всего, показатель статуса. Чем необразованнее, колхознее соотечественник, тем сильнее он будет стараться пустить окружающим пыль в глаза о своём статусе.

Ваши логотипы на сумках, футболках, поясах выглядят очень жалко, поверьте.

В своих кричащих D&G и GUCCI вы смотритесь нищим быдло, с трудом накопившим на заветную футболочку. И даже если и не с трудом, сути это не меняет.



Фото: Соцсети

Одежду с броскими логотипами носит закоплексованное быдло. Сумками и туфлями в Эскортограме трясёт закомлексованное быдло. Особенно это видно, когда быдло идёт толпой встречать Новый год на Красную площадь — тоже ведь бренд, хотя могли бы найти место и более приятное и комфортное.

Не будьте быдлом. Хотя бы ради меня.Как относитесь к логотипам? Носите? Ресничками грешите? Новый год встречаете с петардами на главной площади своего городка?

Признавайтесь, колхозники! Из «нулёвых» так и не вылезли?

Источник: Лена Миро

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