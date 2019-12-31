Мнение: Самый популярный пост года

31.12.2019, 20:10, Разное

Редакция Живого Журнала опубликовала список топ-10 постов платформы за этот год. Не знаю, по какому принципу они считали, но этот принцип меня устраивает:
на первом месте мой.

Прочитали его 370 тысяч человек.

Тема этого поста, вообще предсказуема… однако! однако он не про голых женщин в искусстве! А про что же?

Источник: Шакко



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Последнее: Редакция Живого Журнала опубликовала список топ-10 постов платформы за этот год. Не знаю, по какому принципу они считали, но этот принцип меня устраивает:на первом месте мой. Прочитали его 370 тысяч человек. Тема этого поста, вообще предсказуема… однако! однако он не про голых женщин в искусстве! А про что же? Источник: Шакко

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