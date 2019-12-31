Гоген Солнцев собрался закрыть жену-пенсионерку в клинике

Виной этому послужил страх Солнцева за жизнь Лидии Александровны, с которой он явился в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По его словам, он не был готов к такой агрессии со стороны своей возлюбленной.

«Она вообще не хотела сниматься. Я еле-еле уговорил Лидку выйти в студию. Я не ожидал, что Катя по выходу из клиники опять через два дня станет агрессивно-нападающей натурой. Никто этого не ожидал», – утверждает звезда.

Гоген отметил, что между ним и Лидией Александровной исключительно дружеские отношения. Кроме того, женщина помогает шоумену по дому.

«Она гладит каждый сантиметр моей одежды. Это просто очень хороший порядочный человек», – заявила скандальная знаменитость.

В беседе с корреспондентом «Дни.ру» мужчина открыто признался, что допускает возможность возвращения Терешкович в клинику. «Вы поймите, Катя – человек, страдающий неврозами, алкоголизмом, манией. Если будет преследовать – будет лежать», – утверждает шоумен.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Дек 2019 в 5:13 PST

Напомним, в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» жена-пенсионерка Солнцева накинулась на его подругу с кулаками. Перед этим ее избила дочь Екатерины – Полина. По ее словам, она пришла навестить Гогена и застала у него в гостях Лидию Александровну в пеньюаре ее матери. Несмотря на оправдания артиста, многие продолжают думать, что Лидия является его любовницей.

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Последнее: Виной этому послужил страх Солнцева за жизнь Лидии Александровны, с которой он явился в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По его словам, он не был готов к такой агрессии со стороны своей возлюбленной. «Она вообще не хотела сниматься. Я еле-еле уговорил Лидку выйти в студию. Я не ожидал, что Катя по выходу из клиники […]