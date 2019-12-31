В Москве задержали участников одиночных пикетов

31.12.2019, 20:05, Новости дня

В центре Москвы на Тверской задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом «Медиазоне» рассказала одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Маша Безверхая.

По ее словам, участники акции по очереди стояли в пикете с плакатом «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». Когда одну из пикетирующих грубо задержали полицейские, другие участники акции пошли к автозаку. В итоге задержали всех протестующих.

«По рации передавали: «Убирайте их с Тверской». Вот поэтому и задержали», – говорит Безверхая.

Сейчас, по информации «Медиазоны», в автозаке около 30 человек – помимо активистов, там находятся мигранты, у которых забрали паспорта. Задержанных везут в ОВД «Троицкое» в Новой Москве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Виной этому послужил страх Солнцева за жизнь Лидии Александровны, с которой он явился в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По его словам, он не был готов к такой агрессии со стороны своей возлюбленной. «Она вообще не хотела сниматься. Я еле-еле уговорил Лидку выйти в студию. Я не ожидал, что Катя по выходу из клиники […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика