В Москве задержали участников одиночных пикетов

В центре Москвы на Тверской задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом «Медиазоне» рассказала одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Маша Безверхая.
По ее словам, участники акции по очереди стояли в пикете с плакатом «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключенных! delo212.ru». Когда одну из пикетирующих грубо задержали полицейские, другие участники акции пошли к автозаку. В итоге задержали всех протестующих.
«По рации передавали: «Убирайте их с Тверской». Вот поэтому и задержали», – говорит Безверхая.
Сейчас, по информации «Медиазоны», в автозаке около 30 человек – помимо активистов, там находятся мигранты, у которых забрали паспорта. Задержанных везут в ОВД «Троицкое» в Новой Москве.
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