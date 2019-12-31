Американские врачи назвали 10 лучших продуктов для здоровья мозга

Американские врачи назвали 10 лучших продуктов из огромного списка для поддержания здоровья мозга. Главное, о чем необходимо позаботиться при составлении рациона — это подтвержденная наукой польза, экологичная составляющая и отсутствие противопоказаний лично для человека.

Характеризуя ягоды, знаменитые дары леса или садового участка, специалисты отмечают в них обилие антиоксидантов, замедляющих старение главного органа центральной нервной системы, а также усиливающих приток крови. Малина и ежевика содержат множество компонентов для улучшения памяти. О пользе черники часто упоминают офтальмологи, так как вкусная ягода — прекрасное средство для улучшения остроты зрения. Собирая дикорастущие плоды, надо помнить о том, что местность, где они произрастают, должна быть безопасной для здоровья человека. Отсутствие аллергии позволит не только позаботиться о питании, но и просто насладиться прекрасными вкусовыми качествами ягод. Среди фруктов специалисты из США отмечают авокадо — хороший источник полиненасыщенных жиров, улучшающих когнитивные функции. Англичане же считают, что одно яблоко в день избавит от необходимости посещать врача. Полезны также апельсины, благодаря большому количеству витамина С.

Сегодня большую популярность приобретает средиземноморская диета, благодаря сочетанию разнообразных морепродуктов и овощей. Жирная морская рыба положительно воздействует на структуру клеток головного мозга, улучшая функционирование органа. Полезными станут и орехи, благодаря витамину Е. Из овощей эксперты советуют обратить внимание на брокколи. Этот вид капусты рекомендуют для улучшения памяти, онкологи же считают её незаменимой в профилактике различных новообразований. В споре ученых вокруг яиц на первом месте должна присутствовать умеренность. Еще знаменитый Парацельс утверждал, что яд от лекарства отделяет только доза. Употребление 1-2 яиц в день поддержит когнитивные функции мозга. О пользе темного шоколада с большим содержанием какао-бобов не устают говорить специалисты, как и о влиянии кофе на деятельность ЦНС. При наличии предубеждений в отношении этого напитка можно заменить его зеленым чаем, также улучшающим здоровье мозга.

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Последнее: Американские врачи назвали 10 лучших продуктов из огромного списка для поддержания здоровья мозга. Главное, о чем необходимо позаботиться при составлении рациона — это подтвержденная наукой польза, экологичная составляющая и отсутствие противопоказаний лично для человека. Характеризуя ягоды, знаменитые дары леса или садового участка, специалисты отмечают в них обилие антиоксидантов, замедляющих старение главного органа центральной нервной системы, […]