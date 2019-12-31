Мнение: Новогодняя амнистия

Состоялась ежегодная Новогоднаяя Амнистия.

Расстрельный подвал очищен под ноль и после дезинфекции, снова готов распахнуть свои гостеприимные двери для врагов народа.

Модератор в прошлом году отлично выполнил свою работу, отправляя на подвал в среднем по 8-9 человек в день. Его служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна…

Кто захочет отблагодарить модератора за борьбу с врагами народами, пожалуйте в донаты https://colonelcassad.livejournal.com/3738139.html (обязательно указывайте "для модератора" — ему будет приятно и будет мотивировать на дальнейшие труды, которые предстоят в Новом Году).

Пусть все плохое останется в уходящем году, а люди станут добрее, культурнее, отзывчевее. Цель бан-политики состоит не в наказании, а в исправлении, необходимом для возвращения оступившихся граждан в общество. Для освобожденных амнистия дает шанс встать на путь исправления и возвращения в коллектив.

Всем все прощаю и ни на кого зла не держу. Если кого-то действительно необоснованно репрессировали (маловероятно, но тем не менее), мои сердечные извинения.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Состоялась ежегодная Новогоднаяя Амнистия.Расстрельный подвал очищен под ноль и после дезинфекции, снова готов распахнуть свои гостеприимные двери для врагов народа.Модератор в прошлом году отлично выполнил свою работу, отправляя на подвал в среднем по 8-9 человек в день. Его служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна…Кто захочет отблагодарить модератора за […]