Зеленский доказал неспособность государства отстаивать интересы народа

Важнейшая ценность государства как института состоит в его способности вершить правосудие, быть справедливым, наказывать виноватых и протягивать руку помощи обиженным и униженным. Защищать своих граждан.
Украина сегодня как и 5 лет назад, как и многие годы до этого, доказывает свою несостоятельность отвечать интересам своих граждан.
Оберегать и защищать их права и свободы, вершить правосудие, восстанавливать справедливость, наказывать виновных.
Никогда еще не наказывали в Украине преступников, чинивших своих злодейства против народа, против граждан страны.
Как была так и остается линия которая разделяет интересы гражданского общества и лица которые выполняют приказы текущего правительства станы, чаще всего антинародные и противоправные.
Иными словами: государство всеми своими действиями доказывает, что состоит в откровенном противодействии с гражданским обществом и обеспечивает защиту якобы народных силовых структур, которые на самом деле вопреки присяге отстаивают преступные интересы текущего правительства. И не важно какой масти, созыва, направленности.
Просто власть воюет с народом и бережет своих слуг, обеспечивающих ей в этой войне победу.
При этом, что показательно, то же государство, которое отвоевал у Януковича народ фактически для Порошенко, а сегодня Зеленского, делает все, чтобы наказать тех кто вступили в противостояние с силовиками, а силовиков стоявших на пути их достижения сегодняшних должностей спасает от заслуженного наказания.
Иными словами плюет на справедливость в угоду доказательства сегодняшним своим «защитникам», что и их не накажут после массовых убийств и расстрелов народа.
Служите нам, а не народу и мы вас защитим от правосудия, как бы говорит власть стерегущим ее интересы «правоохранителям».
А народ? Что народ? Кому вообще интересно его мнение по этому вопросу?
Николай Иванов
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Важнейшая ценность государства как института состоит в его способности вершить правосудие, быть справедливым, наказывать виноватых и протягивать руку помощи обиженным и униженным. Защищать своих граждан. Украина сегодня как и 5 лет назад, как и многие годы до этого, доказывает свою несостоятельность отвечать интересам своих граждан. Оберегать и защищать их права и свободы, вершить правосудие, восстанавливать […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «В жизни все не так весело»: сериал «Слуга народа» впервые покажут на российском телевидении / 11 декабря
- Татьяна Буланова пожаловалась на внебрачного сына-афериста / 11 декабря
- Мнение: Международные спортивные федерации игнорируют ВАДА / 12 декабря
- Мужчины пришли в экстаз от полуголой Малиновской / 27 ноября
- Ноги-соломинки, руки-ниточки: модель шокировала болезненной худобой / 3 декабря
- Чем для России опасна стагнация / 31 декабря
- Малахов силой упек наркозависимую Борисову в клинику / 15 декабря
- Стало известно, какие автомобили предпочитают ведущая «Дом-2» Ксения Бородина и её супруг / 15 декабря