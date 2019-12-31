Зеленский доказал неспособность государства отстаивать интересы народа

Важнейшая ценность государства как института состоит в его способности вершить правосудие, быть справедливым, наказывать виноватых и протягивать руку помощи обиженным и униженным. Защищать своих граждан.

Украина сегодня как и 5 лет назад, как и многие годы до этого, доказывает свою несостоятельность отвечать интересам своих граждан.

Оберегать и защищать их права и свободы, вершить правосудие, восстанавливать справедливость, наказывать виновных.

Никогда еще не наказывали в Украине преступников, чинивших своих злодейства против народа, против граждан страны.

Как была так и остается линия которая разделяет интересы гражданского общества и лица которые выполняют приказы текущего правительства станы, чаще всего антинародные и противоправные.

Иными словами: государство всеми своими действиями доказывает, что состоит в откровенном противодействии с гражданским обществом и обеспечивает защиту якобы народных силовых структур, которые на самом деле вопреки присяге отстаивают преступные интересы текущего правительства. И не важно какой масти, созыва, направленности.

Просто власть воюет с народом и бережет своих слуг, обеспечивающих ей в этой войне победу.

При этом, что показательно, то же государство, которое отвоевал у Януковича народ фактически для Порошенко, а сегодня Зеленского, делает все, чтобы наказать тех кто вступили в противостояние с силовиками, а силовиков стоявших на пути их достижения сегодняшних должностей спасает от заслуженного наказания.

Иными словами плюет на справедливость в угоду доказательства сегодняшним своим «защитникам», что и их не накажут после массовых убийств и расстрелов народа.

Служите нам, а не народу и мы вас защитим от правосудия, как бы говорит власть стерегущим ее интересы «правоохранителям».

А народ? Что народ? Кому вообще интересно его мнение по этому вопросу?

Николай Иванов

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Важнейшая ценность государства как института состоит в его способности вершить правосудие, быть справедливым, наказывать виноватых и протягивать руку помощи обиженным и униженным. Защищать своих граждан. Украина сегодня как и 5 лет назад, как и многие годы до этого, доказывает свою несостоятельность отвечать интересам своих граждан. Оберегать и защищать их права и свободы, вершить правосудие, восстанавливать […]