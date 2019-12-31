В канун нового года в России напали полицейских: есть жертвы. Видео

Во вторник, 31 декабря в Ингушетии (Россия), совершили нападение на пост ДПС. В результате стрельбы двое человек получили ранения и один умер на месте. Как сообщает «Интерфакс», происшествие случилось в столице Магасе.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что погибшим оказался старший лейтенант Зелемхан Кокорхоев.

«По предварительным данным на правоохранителя сначала наехали на автомобиле, а потом добили ножом. Один из раненых предположительно гражданский. Один из нападавших Мизиев, погибший Кокорхоев», – пишет «Регион онлайн».

После нападения на пост в Магасе в Республике Ингушетия въезд и выезд и регионального центра перекрыты.

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