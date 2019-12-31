Что в Луганске и Донецке говорят о примирении с Украиной: видео

Значительно изменившиеся публичные пространства, изменившаяся психология людей и еще — немалое количество проблем, с которыми придется столкнуться Украине в процессе реинтеграции Донбасса.

О том, можно ли решить все эти проблемы и какими могут быть способы решения, говорили в программе «Донбасс. Реалии» жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также эксперты.

Проведенный авторами сюжета опрос показал, что ситуация отнюдь не безнадежна. Хоть в Донецке и Луганске немало людей и считают так называемых «ополченцев» героями, а украинскую армию – «карателями», но немало людей настроены и на мирное разрешение конфликта, не исключают мирного сосуществования с неоккупированными территориями в будущем.

Однако эксперты признают, что в процессе реинтеграции нужно будет проявить незаурядную мудрость и неслабо потрудиться.

Координатор офиса разработки гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая полагает, что перед тем, как в процессе реинтерграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей сносить памятники, необходимо четко определиться, кто на самом деле — герой, а кто — антигерой. И тогда, после соответствующей работы с населением, можно будет перейти и к определению судьбы памятников.

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