К сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову, которого незаконно увезли в армию, не пускают адвоката

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вышел на связь и рассказал, что по-прежнему ему не позволяют пользоваться телефоном. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Она также написала, что к Шаведдинову не пускают адвоката.

Только что звонил Руслан. Он был на громкой связи с двумя офицерами при нем. Телефона у него по-прежнему нет и взять его негде. Он требует его письменно, так же, как и допустить к нему адвоката, но на все его требования получает письменные отказы

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 31, 2019

5 декабря стало известно, что Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

С Шаведдиновым не было связи почти сутки, после того как в понедельник вечером к нему домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. После этого Шаведдинова увезли в неизвестном направлении, в юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин.

В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

То же самое сказал Алексей Навальный.

Позднее в распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображается статус мобильного номера Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».

Сейчас при звонке на номер Руслана сообщается, что абонент находится не в сети. Также к номеру Шаведдинова прикреплена плашка с пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR». По словам источника The Insider в Yota, он видит это впервые.

В пресс-службе Yota пообещали предоставить комментарий оператора, однако это не было сделано в течение всего дня.

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