Мнение: Дед Мороз и попрошайки

Принято считать, что письма детишек деду Морозы умилительны и чистосердечны.

На самом деле большинство таких писем нахальны и прагматичны. Принеси то и не забудь это. Очень коротко. Иногда немного бахвальства и самолюбования в дополнение.

Изредка формально поинтересуются, как дед Мороз себя чувствует. Это самые вежливые дети, хотя и не самые искренние.

Ничего страшного в этом нет, детский эгоизм и детская жадность — это вполне нормально. Но чему тут умиляться?

Умиляться нечему.

Поржать — это да:

Посмеяться есть над чем, потому что взрослые люди ведут себя примерно так же.

Точно такие же Штурманы.

И если малышам быть такими жадными, такими эгоистичными и так простодушно это выражать — нормально, то взрослым — нет, но большинство взрослых такими остаются, часто на грани абсурда.

Вы читали письма взрослых Санте на английском языке?

А Дорогому Мирозданью, Вселенной и деду Морозу от больших мальчиков и девочек?

Это те же самые попрошайки, у которых выросли аппетиты, а ума не прибавилось.

Хочу это, хочу то и того еще, и поживей.

Эта щедро отказывается от дорогих машин. «Мировая слава? Спасибо, нет».

Но раз уж она милостиво отказалась от положенного, просит выдать ей побольше всего остального.

Этот от взрослой машинки не отказывается. Вроде и шутит, что верит в такой подарок, но невеселая шутка получается.

Хотел бы верить.

Вы слышали жалобы взрослых на то, что невозможно верить в чудо как в детстве?

Очень трудно верить в халяву, очень сложно быть доверчивыми попрошайками, хотя и хочется. Просишь и тут же понимаешь: хрен дадут.

Подарят тебе что-то твои собственные родители, твой собственный супруг, но и ты им в ответ должен подарить что-то не хуже, а в идеале — лучше. Ты другим — дед Мороз, а не тебе.

Поэтому многие хитрые взрослые просят у волшебного Санты не конкретную вещь, а вообще.

Побольше денег.

Побольше успехов.

Вот такие заказы Мирозданию и Вселенной некоторые круглый год направляют:

И кажется, что все это милая традиция, ведь деда Мороза все равно нет, почему бы и не написать ему письмо.

Можно даже хамское.

Вы, наверное, сто раз такие читали, типа шуточные: ты такой-сякой, придурок, все неправильно сделал в этом году, там накосячил, тут набедил, а здесь просто охренел и подсунул лажу, совсем мышей не ловишь, дед, работу свою не работаешь, давай-ка мне в этом году вот этого и этого и еще того, если хочешь моей лояльности.

Пишут как взбесившаяся Грета виноватым.

И думают, что это смешно.

Хотя когда вы обращаетесь к высшим силам, все равно как вы их называете, но имеете в виду нечто внешнее, объективное, влияющее на вашу жизнь, надо быть осторожными и деликатными.

Про такую грубиянку, которая требовала у Мороза подарки, есть народная сказка. «Морозко» называется.

В конце сказки ее мамаше сундук привезли с ее костями.

В той же сказке есть пример, как получить от высших сил подарки.

Нельзя жаловаться и просить, надо быть благодарным и полезным.

Нельзя: 1) жаловаться, 2) просить.

Надо: 1) быть благодарным, 2) быть полезным.

Если детям и писать письма деду Морозу, то с благодарностями за прошлый год. И только.

А просить подарки нельзя. Ни у кого.

Я понимаю, что эта мысль ломает шаблон. Где уж там детям учиться не попрошайничать, если даже взрослые только и делают, что стоят с протянутой рукой.

И это считается активной жизненной позицией: требовать и просить. Хотя активная позиция — это работа.

Но подарок, он на то подарок и есть, что его не просят.

Пусть даже от деда Мороза этот подарок, но дед Мороз сам должен подарить, или мама за него или папа, но ребенок не может этот подарок просить. Иначе это не подарок.

Лучше уж платить ребенку небольшие деньги за посильную работу и пусть он копит эти деньги, а потом тратит сам, покупая что хочет.

Но если вы называете вещь подарком, выбирайте сами, а не принимайте от ребенка заказ.

Желания своих детей родители и так должны знать, общаются ведь с ними.

Если вы не знаете желаний своих маленьких детей, их нужды и потребности, что вы за родители?

Но подарок нельзя выпрашивать, это будет уже не подарок. И это будет дурная привычка — требовать чего-то в дар себе.

По всем памятным датам и праздникам.

Очень плохая привычка.

Что касается нематериальных желаний, выклянчивать у других людей ничего нельзя.

А у высших сил иногда можно, но очень тихо, тайно. Не произнося вслух.

Это желание должно быть достаточно скромным и обязательно включать ваши собственные усилия.

Просить можно поддержки в каком-то деле, касающемся заработка, творчества, здоровья или решения конфликта.

Но это очень интимное обращение, его никто не должен видеть и слышать.

Написать желание, сжечь или съесть бумажку — это вот о такой тайне как раз. Старая традиция.

Бой курантов в Новый год действительно такой момент, когда начинается новый цикл и есть возможность для программирования. Можно загадать одно желание в такой момент. Но загадывать это желание нужно со всем уважением к тому, что оно может и не исполниться, это всего лишь просьба. Чем больше наглой самоуверенности вы вложите в это, тем хуже для вас.

И совсем не потому, что Вселенной есть до вас дело. Никакого дела нет.

Энергией, которая отпускается на дела, не Вселенная заведует, а собственный мозг. Но обращаться к высшим отделам мозга вот так вот нагло, с штурманством и кривлянием нельзя. Получите обратный эффект. Это коллективные структуры, эгоцентризм их не касается.

Обращайтесь с уважением, даже когда речь об обращении к вещам или символам. Это единственная форма правильного общения с чем угодно.

С наступающим Новым годом, друзья!

Загадываете на НГ желания?

Источник: Эволюция

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Последнее: Принято считать, что письма детишек деду Морозы умилительны и чистосердечны. На самом деле большинство таких писем нахальны и прагматичны. Принеси то и не забудь это. Очень коротко. Иногда немного бахвальства и самолюбования в дополнение. Изредка формально поинтересуются, как дед Мороз себя чувствует. Это самые вежливые дети, хотя и не самые искренние. Ничего страшного в этом […]