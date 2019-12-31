Редакцию российского ресурса «Sputnik Эстония» покинули все сотрудники

31 декабря агентство «Россия сегодня», гендиректором которого является пропагандист Дмитрий Киселев, проинформировало, что из их редакции «Sputnik Эстония» уволились все сотрудники.

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники «Sputnik Эстония» были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», – сказано в сообщении.

Происходящее пропагандисты назвали «беспределом эстонского режима» и заявили, что эстонские силовики пригрозили сотрудникам «Sputnik Эстония» уголовным преследованием, если они не уволятся до 1 января.

«Свои действия власти страны объясняют санкциями, введенными Евросоюзом в 2014 году против ряда физических и юридических лиц из-за событий на Украине», – утверждают в «Россия сегодня».

В материале также отмечается, что речь идет о санкциях против Киселева, которые в ЕС расширили «на все агентство и журналистов».

Киселев на российском телевидении ведет программу «Вести недели». Он известен своими провокационными заявлениями. В марте 2014 года он утверждал, что Россия может превратить США в радиоактивный пепел. В том же месяце Киселев был занесен в список лиц, которым запрещен въезд в Европейский союз. Также Киселев включен в санкционные списки Канады, Швейцарии и ряда других стран.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 31 декабря агентство «Россия сегодня», гендиректором которого является пропагандист Дмитрий Киселев, проинформировало, что из их редакции «Sputnik Эстония» уволились все сотрудники. «Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники «Sputnik Эстония» были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», – сказано […]