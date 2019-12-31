Максим Виторган об итогах года и романе с Нино Нинидзе: «Я лишь начал жить»

31.12.2019, 19:50, Разное

Делиться списком достижений Максим, впрочем, не стал. Зато  рассказал, к чему привело крутое пике в его личной жизни. Напомним, в этом году он пережил развод с Ксенией Собчак, ее шокирующую свадьбу с  режиссером Константином Богомоловым и нашел новую любовь в лице актрисы Нино Нинидзе. 

А я итоги года не буду подводить — кому уже итоги, а я лишь начал жить. Прошлый Новый год я встретил, спя один дома. То есть Нового года у меня вроде и не было. А сам год был. И теперь уверенно могу утверждать — как встретишь, так и проведешь — полная фигня. Вот сейчас правой рукой я печатаю этот пост, а левой глажу еще  пока спящее нежным сном доказательство этого открытия. Привет, прекрасная N. Все остальное у меня было и так. И пусть так будет. С Новым годом! И пусть ваши необходимости будут равны вашим удовлетворенностям. И при этом никто не пострадает, —

написал Максим под снимком, на котором обнимает возлюбленную. 

Максим Виторган и Нино Нинидзе

О романтических отношениях между 46-летним Максимом Виторганом и 28-летней актрисой Нино Нинидзе говорят с лета 2019 года. С тех самых пор, как вместе они появились на премьере фильма Ян Гэ «Троица» в «Гараже», а после — на днях — на премьере спектакля «Земля Нод», где, по словам очевидцев, уже не стеснялись проявлять чувства. Снимки держащихся за руки Максима и Нино разлетелись по сети.

Тогда Нинидзе, которая в мае этого года объявила о разводе с Кириллом Плетневым, поспешила заверить, что нежные жесты исключительно дружеского порядка.

Почему люди сделали выводы, основываясь на одном фото? Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого, -заявила Нино журналистам. 

Максим Виторган и Нино Нинидзе

А вот Максим объясняться не стал. И в день рождения Нино опубликовал у себя в сторис фотографию именинницы, на которой та изображена в домашней обстановке и, похоже, топлес. Позже влюбленные перестали скрывать отношения и стали вместе появляться на светских мероприятиях. Впервые как пара они появились на премьере фильма «Гив ми либерти» в конце июля 2019 года. 



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Последнее: Делиться списком достижений Максим, впрочем, не стал. Зато  рассказал, к чему привело крутое пике в его личной жизни. Напомним, в этом году он пережил развод с Ксенией Собчак, ее шокирующую свадьбу с  режиссером Константином Богомоловым и нашел новую любовь в лице актрисы Нино Нинидзе.  А я итоги года не буду подводить — кому уже итоги, […]

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