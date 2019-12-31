Воевавший за боевиков Лусварги находится на подконтрольной «ДНР» территории – адвокат

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования «ДНР» и был выдан боевикам в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, находится на терроритории, подконтрольной «ДНР».

Это в комментарии «Радіо Свобода» 31 декабря подтвердил Валенин Рыбин, который был адвокатом бразильца.

Рыбин опроверг информацию о том, что его бывший клиент в рамках обмена должен был отправиться самолетом из Борисполя в Бразилию.

Адвокат не назвал точное место пребывания Лусварги. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что тот намерен вернуться в Бразилию.

29 декабря «Громадське радіо» сообщало, что Лусварги отказался лететь в Бразилию и решил уехать из контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», где проходил обмен, а оттуда в Россию.

29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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