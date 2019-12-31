Общество: Поздравляем читателей газеты ВЗГЛЯД с Новым годом!

Мы все смотрим на этот мир по-разному. Одни – сквозь розовые очки, другие – сквозь черные. Третьи пользуются черными и розовыми попеременно – в зависимости от того, на каком объекте нужно сфокусироваться. Провожая старый год, мы вспоминаем и хорошее, и плохое. Но на плохом концентрироваться не хочется.

Некоторые ученые склонны утверждать, что свободы воли не существует, и все мы – заложники наших биохимических реакций. Типа баланс гормонов полностью описывает нашу жизнь: хлопнешь дофамина, и сразу почувствуешь уверенность в себе, хлопнешь адреналина – захочется в бой. Окситоцин понижает уровень тревожности, серотонин повышает настроение.

Маленькая сложность возникает, правда, с эндорфинами, которые дают нам ощущение счастья: ведь в организме патриотов его вызывает, к примеру, Крым, а в организме либералов – Майдан. У кого-то эндорфины выделяются при повышении курса рубля, у кого-то – если у соседа корова сдохла. Короче, всё не так однозначно. Если поставил на рубль, значит, тоже был как-то запрограммирован: в случае удачи – на выработку гормона счастья, в случае проигрыша – на его дефицит.

Запрограммированы ли мы на то, чтобы искусственно восполнять нехватку тех или иных гормонов – вопрос философский. В конце концов, единственное, что нам доступно – это свобода мысли (ученые утверждают, что мы принимаем решения еще до того, как что-либо на этот счет подумать, так что функция мышления оказывается в этой картине мира избыточной, но доступной всем роскошью). Свобода мысли как искусство для искусства: что ни думай, это ни на что не повлияет.

Все мы всю жизнь наступаем на грабли. И чаще всего объясняем это ретроградным Меркурием, происками врагов или кознями кровавого режима. Хотя если мы запрограммированы наступать на грабли, стоит ли искать виноватых? Евреи ли виноваты в том, что мы наступаем на грабли, американцы, коммунисты, либералы или запутинцы – от проблем это не избавляет.

Самое страшное – понять, что ты сам в ответе за свою жизнь. Ну или уж никто за нее не в ответе, если всему виной программа, по которой ты живешь. А так как понять смысл операционной системы программа не в состоянии, остается самим придумывать свои смыслы. И в этом мы, безусловно, свободны. Основой наших личных мифов становятся истории преодоления: уж если мы готовы винить других в наших провалах, то наши достижения всегда припишем самим себе.

Мы дорожим тем, чего пришлось долго добиваться. Свобода свалилась на нас в августе 1991-го, когда ее и не ждали. Как и свободный рынок, в момент уничтоживший остатки сбережений, чудом уцелевших после павловской реформы. Платить за свободу деньгами, доставшимися потом и кровью, оказалось не слишком-то приятно. Да и зачем платить за то, чего мы не заказывали? Оказывается, и у свободы есть обратная сторона, и она нам не нравится.

Жизнь вообще постоянно обманывает наши ожидания. Потому что на этом и строится каждая хорошая история. Или потому, что хорошей мы считаем истории, основанные на этом алгоритме. В реальности нам очень хочется предсказуемости, но она быстро надоедает. Провожая старый год, хочется пожелать, чтобы наши программы вели нас прямой и хорошо асфальтированной дорогой в светлое будущее, а грабли пылились на обочинах вместе с дураками. Но ведь так не интересно?

Поэтому предложим другой тост. Было бы неплохо начать находить новое в привычном и смысл в том, что кажется абсурдным. Довольствоваться имеющимся, продолжая развиваться. Ставить себя на место других, не теряя из виду самих себя. Не искать виновных в собственных неудачах и не зацикливаться на них. Выбирать цель, путь к которой не ведет по трупам, и средства по карману. Учитывать чужие мнения и не оглядываться на них.

К сожалению или счастью, у всех достижений есть изнанка. Говорят, на обратной стороне медали можно увидеть свое настоящее лицо. Было бы хорошо, если бы оно всегда походило на то, которое мы видим по утрам в зеркале. Не изменять самим себе – тоже свидетельство большой и чистой любви. Кастанеда учил стирать личную историю. Но для этого ее нужно сначала сочинить. Если личную историю пишут за вас, или вы ее списываете, из нее вряд ли можно извлечь какие-то уроки.

Можно ли начать личную историю с чистого листа? Скорее, это иллюзия. Мы росли вместе со страной, и наша страна сделала нас такими, какие мы есть. И это мы сделали нашу страну такой, какой мы ее сегодня видим. Со всем хорошим и всем плохим. Эту историю не сотрешь. Такие, как мы, делали революцию и шли в ГУЛАГ, закладывали имения с крепостными душами и мечтали о свободе от царизма, разбазаривали культурное достояние и создавали бессмертные памятники.

Как и в хорошем романе, история нужна для раскрытия наших характеров. У каждого времени – свои конфликты: религиозные, сословные, политические, экономические, идеологические. Но человеческая природа не меняется. Миром движут не большие идеи, а любовь и предательство, зависть и жалость, верность и ненависть, жадность и благородство. Идеи овладевают массами, когда питают их чувства. Над идеями, которые нас не трогают, мы можем только посмеяться.

Так пожелаем, чтобы в Новом году мы не путали пороки с идеалами, карман с душой, а чужие интересы со своими иллюзиями. За нашу и вашу свободу!

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