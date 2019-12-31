Мнение: Гимн букве Ч

Вчера в глубокой ночи вдруг наткнулся на трансляцию новогоднего концерта… Песни-78! Причем, что особенно забавно, на канале «Спас». Хотел пролистнуть, но неожиданно заслушался. Как-то всё показалось неожиданно мило и при этом качественно (включил я его, естественно, где-то с середины). Ведущий — молодой Масляков, поют пребывающие в самом соку Ротару, Лещенко, Кобзон, да и песни на удивление неплохие. Причем некоторые я вообще никогда не слышал. Вот эту, например:

Прямо захотелось узнать, что за «интересный молодой певец» — Кривонос. Голос-то правда замечательный. Правда, дело было 40 лет назад, то есть молодому певцу сейчас где-то к 80-ти… Была на удивление смирная Пугачева, тоже в своей золотой поре — пела «Женщину, которая поет». Уже тогда у них была баталия «кто круче» с Ротару — и я отметил, что на этой «Песне» Пугачиха Ротару обставила — спела позже нее (а это считается победа). Но не тут-то было — Ротару-таки объехала тогда Аллу на кривой козе! В самом конце советские пустили guest star — чешского суперпевца Карела Готта (и это было его первое появление на «Песне года») — так Ротару затесалась петь с ним дуэт! «Запоминается последнее» — и последним на том концерте была Ротару, поющая в паре с Готтом! Эх, Алла Борисовна, как же вы так…

Но я не об этом. Оказывается, именно в этот год появилась одна из лучших песен на музыку Таривердиева (вот уж был гений!) — «Не исчезай!» Ее исполнили Тараненко и Беседина, я чуть не впервые прислушался к словам… Вот она, сами послушайте:

Каково? Автор текста Андрей Вознесенский забацал душевнейшую вещь… всю закрученную вокруг даже не буквы, а звука «Ч». Удивительно!

Не исЧезай

Во мне ты навек,

Не исЧезай на какие-то полЧаса…

Вернешься ты вновь через тысяЧу, тысяЧу лет.

Но все горит

Твоя свеЧа.

Не исЧезай

Из жизни моей,

Не исЧезай сгоряЧа или невзнаЧай.

ИсЧезнут все.

Только ты не из их Числа.

Будь из всех исклюЧением,

Не исЧезай.

В нас вовек

Не исЧезнет наш звездный Час,

Самолет,

Где летим мы с тобой вдвоем,

Мы летим, мы летим…

И мы летим,

Пристегнувшись одним ремнем,

Вне времен, —

Дремлешь ты на плеЧе моем,

И, как огонь,

Чуть просвеЧивает твоя ладонь…

Не исЧезай

Из жизни моей,

Не исЧезай невзнаЧай или сгоряЧа.

Есть тысячи ламп,

И у каждой есть тысячи свеЧ.

Но мне нужна твоя свеЧа.

Не исЧезай

В нас Чистота.

Не исЧезай,

Даже если наступит край.

Ведь все равно —

Даже если исЧезну сам, —

Я исЧезнуть тебе не дам.

Не исЧезай.

Великолепная буква Ч (и звук Ч)! Эксклюзив, между прочим, нигде больше такой нет. Резкая, взрывная — и в то же время интимная: ребенка так утешают, чтобы не плакал — чччччч! Мы ее с младенчества помним как утешительную. Вознесенский угадал с нею.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Вчера в глубокой ночи вдруг наткнулся на трансляцию новогоднего концерта… Песни-78! Причем, что особенно забавно, на канале «Спас». Хотел пролистнуть, но неожиданно заслушался. Как-то всё показалось неожиданно мило и при этом качественно (включил я его, естественно, где-то с середины). Ведущий — молодой Масляков, поют пребывающие в самом соку Ротару, Лещенко, Кобзон, да и песни на […]