Коболев: «Газпром» выплатил $2,9 млрд до подписания транзитного контракта. Это меня удивило

Глава правления НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев на пресс-конференции 31 декабря сказал, что был удивлен тем, что российский «Газпром» выплатил долг по решению Стокгольмского арбитража до подписания контракта на транзит газа. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Очень важно то, чего добилась украинская сторона. Это не обменять погашение долга по первому Стокгольмскому арбитражу в сумме $2,9 млрд на отказ от нового арбитража, как это предлагали с самого начала, а убрать сумму $2,9 млрд с переговорного стола. И это произошло, потому что сумма была погашена до подписания соглашения, что, наверное, все заметили. Что, на самом деле, меня позитивно удивило. Я до последнего момента сомневался, что эта часть процесса будет выполнена именно таким образом», – сказал Коболев.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это.

27 декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд. Контракт на транзит газа был подписан 30 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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