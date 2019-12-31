Побег экс-главы Nissan из-под ареста в Японии организовали «музыканты» из ЧВК

Экс-глава концерна Nissan Карлос Гон покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов, информирует ливанский телеканал MTV.

Телеканал сообщил, что группа наемников из «частной военной компании» под видом музыкантов, которые якобы пришли поздравить с наступающими праздниками, проникла в дом в Токио, где Гон отбывал домашний арест, передает РИА «Новости».

После чего эта группа вынесла Гона в одном из чехлов, при этом японские сотрудники безопасности ничего не заподозрили. Позже Гон покинул Японию на частном самолете из провинциального аэропорта.

Однако, как Гону удалось преодолеть службы безопасности аэропорта, до сих пор не ясно.

Ранее 31 декабря стало известно, что Гон сбежал из Японии в Ливан. Он обвинил власти Японии в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.

При этом специалист по Японии Валерий Кистанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «никакой «политической причины» в бегстве Карлоса Гона нет».

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).

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