После нападения на пост ДПС в Магасе трое полицейских оказались в реанимации

В реанимации находятся трое сотрудников полиции, пострадавших при нападении на пост ДПС на въезде в Магас в Ингушетии, сообщили в республиканском Минздраве.

«Трое сотрудников ГАИ находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, двое нападавших также в реанимации, один из них в тяжелом состоянии и второй в средней тяжести», – информирует ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, отмечалось, что один полицейский погиб, один получил ранения, а один из нападавших был ликвидирован.

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