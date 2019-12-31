После нападения на пост ДПС в Магасе трое полицейских оказались в реанимации

31.12.2019, 19:26, Новости дня

В реанимации находятся трое сотрудников полиции, пострадавших при нападении на пост ДПС на въезде в Магас в Ингушетии, сообщили в республиканском Минздраве.

«Трое сотрудников ГАИ находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, двое нападавших также в реанимации, один из них в тяжелом состоянии и второй в средней тяжести», – информирует ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе, отмечалось, что один полицейский погиб, один получил ранения, а один из нападавших был ликвидирован. 



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