Регина Тодоренко поздравила «ЗОЖников и лентяев» с наступающими праздниками

31.12.2019, 19:21, Разное

Регина Тодоренко разместила на странице в Instagram свежую публикацию. В подписи телеведущая поздравила поклонников, в особенности «ЗОЖников и лентяев» с наступающими праздниками.
Сейчас знаменитость отдыхает на Бали вместе с сыном Майклом. Недавно она разместила в блоге снимок в эффектном закрытом купальнике. В кадре Регина Тодоренко лежит на шезлонге со стаканом сладкого напитка в руках. Затем она обратилась к своим поклонникам и написала, что пьет сок за всех, кто вел здоровый образ жизни в уходящем году, а лежит на солнце за тех, кто ничего не делал. Избранница исполнителя сообщила, что раздражает и в то же время мотивирует особ, которые заявляют, что она «греет пятки в пятизвездочном отеле».

Кроме этого, звезда «Орла и решки» пожелала фолловерам отдохнуть в прекрасном месте, сил и здоровья для достижения задуманного, забот о родных и открытия своего бизнеса. Подписчики также поздравили Тодоренко с наступающими праздниками и написали ей много комплиментов. «Вы потрясающая», «Красотка», «Какая ты настоящая», — отмечали юзеры.



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