Жители Кемерова собрали новогоднюю ель из 150 машин

Жители города Кемерово собрали новогоднюю ель из 150 автомобилей. Праздничный флешмоб сняли на видео и разместили в социальных сетях.
На видеозаписи запечатлен процесс создания ели под песню из сериала «Игра престолов». В конце ролика водители включают фары, создавая «эффект гирлянды», передает VSE42.ru.
«Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали. Молодцы ребята, они три часа торчали на морозе расставляя машины. Всем спасибо!», – рассказал автор поста.
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