Жители Кемерова собрали новогоднюю ель из 150 машин

Жители города Кемерово собрали новогоднюю ель из 150 автомобилей. Праздничный флешмоб сняли на видео и разместили в социальных сетях.

На видеозаписи запечатлен процесс создания ели под песню из сериала «Игра престолов». В конце ролика водители включают фары, создавая «эффект гирлянды», передает VSE42.ru.

«Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали. Молодцы ребята, они три часа торчали на морозе расставляя машины. Всем спасибо!», – рассказал автор поста.

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Публикация от Иван Голубков (@i_golubkov) 30 Дек 2019 в 9:39 PST

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