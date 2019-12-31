Певица Нюша не просила помощи у мужа в уходе за дочерью из-за гордости

31.12.2019, 19:04, Разное

Нюша пояснила о том, что не просила помощи у мужа в уходе за дочерью из-за гордости. Певица готовилась к рождению Симбы и старалась быть хорошей матерью.
Год назад Игорь Сивов и певица Нюша стали родителями. Они назвали свою дочь весьма необычно – Симба. Имя вызвало неоднозначную реакцию у общественности. Пользователи Сети обсуждали эту тему очень оживленно. Одни возмущались по поводу того, что теперь девочку будут ассоциировать с героем известного мультфильма, а другие оценили креативность пары. Некоторые считают, что это всего лишь пиар-ход для привлечения внимания, а имя у девочки может вполне быть совершенно обычным.

29-летняя артистка рассказала, что до появления дочери тщательно готовилась к выполнению своих обязанностей. Она даже посещала специальные лекции, на которых рассказывали о том, как ухаживать за младенцами. С рождением малышки знаменитость старалась оградить мужа от ухода за дочерью. Звезде казалось, что это покажет ее несостоятельность, как матери. Нюше удалось избежать послеродовой депрессии. Она отмечает, что это произошло благодаря поддержке близких.



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