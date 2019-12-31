Эксперт счел блефом заявление Лукашенко перевести в реверсный режим нефтепровод «Дружба»

Получать нефть с Запада Лукашенко технически может, однако эта нефть окажется не дешевле российской, поэтому смысла в этом мало. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил эксперт Сергей Пикин, комментируя угрозу Белоруссии запустить трубопровод «Дружба» в обратном направлении для поставок нефти с Запада.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин счел «непонятным выпадом» заявления, прозвучавшие в последний день уходящего года из уст президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Покупая нефть у других поставщиков, он все равно будет приобретать ее по мировым ценам. За счет того, что Белоруссия не платила раньше таможенных пошлин за российскую нефть, перепродавая ее на Запад, она получала выигрыш. Но теперь пошлины в ближайшие годы будут обнулены. Вот отсюда весь конфликт», – отметил Пикин.

Налоговый маневр заключается в том, что поставки российской нефти в Белоруссию теперь тоже не облагаются пошлиной и теперь российские нефтяники, продавая нефть в Евросоюз, окажутся в равных условиях с белорусами. Российский бюджет, по оценкам Минфина, недополучал из-за таких схем 300 млрд рублей. Ранее президент Владимир Путин поддержал завершение налогового маневра в нефтяной отрасли – обнулить экспортную пошлину к 2024 году, одновременно повышая НДПИ.

Эксперт считает, что чисто технически Лукашенко может использовать трубопровод «Дружба» в обратном направлении, для получения по нему нефти из стран Евросоюза. Дело в том, что «Дружба» состоит из трех ниток, поэтому поставки российской нефти в ЕС не прекратятся. Однако они снизятся, так как Лукашенко, отметил Пикин, готов задействовать до двух труб «Дружбы».

«Технически все возможно, но дешевле нефть не станет. Условно говоря, это вопрос возможной скидки от силы на 1-1,5 доллара за баррель, если вдруг найдется что-то дешевле. Но все это – политический шантаж Лукашенко», – уверен собеседник. По его словам, Лукашенко может обеспечить свою экономику и поставками нефти по железной дороге из портов в странах Балтии, но «вопрос в том, какой ценой».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко поручил задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба». Кроме того, он поручил обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников за счет железнодорожного транспорта из портов на Балтике.

При этом Лукашенко также велел «завершить в ближайшие часы» переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России, чтобы заключить контракты на поставку нефти с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов страны.

Напомним, свою мечту об альтернативных поставках президент Белоруссии изложил в недавнем интервью радио «Эхо Москвы». «Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», – говорил белорусский лидер.

В случае начала реверса Минск, по его словам, заберет себе одну трубу «Дружбы», а если все пройдет успешно, то позже заберет и вторую трубу, а «у РФ останется одна» труба. «Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу две трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу», – говорил Лукашенко.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что Москва 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году. По состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России.

Вечером во вторник стало известно, что с Лукашенко по телефону переговорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, и они договорились о «конкретной работе» по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию. В чем заключается эта работа, пока неизвестно. Никаких официальных соглашений стороны пока так и не заключили.





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