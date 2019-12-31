Путин 20 лет спустя

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Последнее: Ванга называла 2020 год очень важным для большинства стран. Хотя прорицательница умерла еще в 1996 года, её прогнозы продолжают сбываться даже спустя два десятилетия. Поскольку 2020 год является високосным, существует повышенная вероятность некоторых неурядиц, однако в целом это будет хорошее время. Прорицательница допустила природные катаклизмы, но именно фактор изменения климата, по её мнению, должен укрепить […]
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