Итак, 30 декабря, аккурат под Новый год, Украина подписала выгодный России транзитный газовый контракт. Тем самым – выполнив одно из ключевых обязательств олигархов-хозяев президента Зеленского перед Москвой.

Для Украины новый транзитный контракт является полной капитуляцией.

Во-первых, подписан всего лишь на пять лет.

Во-вторых, на пять лет зафиксирован неизменную и выгодную Москве цену на транзит.

В-третьих, объёмы прокачиваемого газа уменьшаются более чем в два раза. Что уменьшает в два раза доходы от транзита.

В-четвертых, получив от «Газпрома» 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража (которые вернутся в Москву после проигрыша по «дела Януковича»), «Нефтегаз» отозвал все остальные также выигрышные иски.

В-пятых, уменьшение в два раза транзита газа автоматически убрало схему «виртуального реверса», поэтому у Украины теперь только один вариант – прямые закупки российского газа.

Теперь президенту Зеленскому осталось реализовать вторую главную задачу, решение которой его хозяева гарантировали Москве: полное выполнение Минских соглашений и начало федерализации Украины до конца 2020 года.

Дмитрий КОРНЕЙЧУК

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