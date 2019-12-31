В Якутии слепили из навоза огромную крысу и предлагают посидеть на «навозном» троне

31.12.2019, 18:57, Разное

В Якутии (Россия) скульптор Михаил Боппосов порадовал своих поклонников новой скульптурой из навоза – огромной крысой.

Новое творение мастера установлено на главной улице села Уолба. Композиция выглядит следующим образом: Стена с рельефной надписью «2020», а перед ней два трона. Один пустой, на другом крыса в шубе.

По словам скульптора, в селе часто выходят туристы, направляющиеся в Оймякон. Люди останавливаются возле скульптур Боппосова и фотографируются. Потому в этом году он решил сделать фотозону, где можно сесть на трон и сделать селфи с крысой.

На нее ушло примерно три тонны навоза, работа велась почти месяц.

«У меня десять голов скота, и каждый день я на санях понемногу возил навоз, — рассказал мастер. — Всего делал примерно по четыре рейса по 25 килограммов, итого в день я перетаскивал 100 килограммов материала», — сказал он.

Напомним, что Боппосов лепит из навоза скульптуры каждую зиму.



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