Воевавший за боевиков Лусварги находится в «ДНР» – адвокат

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне незаконного вооруженного формирования «ДНР», и был выдан боевикам в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей, находится на терроритории «ДНР».
Об этом в комментарии «Радіо Свобода» 31 декабря подтвердил Валенин Рыбин, который был адвокатом бразильца.
Рыбин опроверг информацию о том, что его бывший клиент в рамках обмен должен был отправиться самолетом из Борисполя в Бразилию.
Адовкат не назвал точное место пребывания Лусварги. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что тот намерен вернуться в Бразилию.
29 декабря «Громадське радіо» сообщало, что Лусварги отказался лететь в Бразилию и решил уехать из контрольного пункта въезда-выезда «Майорское», где проходил обмен, а оттуда в Россию.
29 декабря на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.
25 января 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.
Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ванга называла 2020 год очень важным для большинства стран. Хотя прорицательница умерла еще в 1996 года, её прогнозы продолжают сбываться даже спустя два десятилетия. Поскольку 2020 год является високосным, существует повышенная вероятность некоторых неурядиц, однако в целом это будет хорошее время. Прорицательница допустила природные катаклизмы, но именно фактор изменения климата, по её мнению, должен укрепить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Поднимите руку, дорогие противники гадких порохоботов / 22 декабря
- Лолита Милявская рассказала, что планирует подарить дочери Еве на Новый год / 9 декабря
- Мнение: Путин и Ленин / 20 декабря
- Мнение: Усман Хан из Стаффордшира / 30 ноября
- Учёные выявили взаимосвязь между систолическим давлением матери и полом новорожденного / 1 декабря
- Мнение: 10 лет назад… / 4 декабря
- В Ярославской области в ДТП погибли три человека / 20 декабря
- Миллиарды: родные делят шикарное наследство Юрия Лужкова / 11 декабря