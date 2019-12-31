Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге

Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
По предварительным данным девушка скончалась от передозировки лекарствами, однако пока это точно не установлено, информирует «Фонтанка».
Как рассказал источник в правоохранительных органах, погибшая не виделась со своим молодым человеком около двух недель, пока тот был в отъезде. Когда мужчина вернулся, то обнаружил квартиру открытой, а сваю девушку мертвой. Сообщается, что она накануне созванивалась с родителями. Известно, что антидепрессанты девушка не принимала, тело отправлено на экспертизу.
Как информирует издание, девушка жила вместе со своим 24-летним возлюбленным в его квартире. Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара». В ролике мальчик рассказывает анекдот, а затем громко хохочет. Видео опубликовано на YouTube-канале Vit Shol.
Ранее в Москве в квартире было найдено тело студентки РУДН, подозреваемый в убийстве задержан.
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