Мнение: Дорогие друзья! С наступающим Новым 2020 годом!

Мы рады и горды тем, что вы провели уходящий год с нами. В 2019-м наши посты в Telegram и на сайте «Эхо Москвы» собрали 56 млн просмотров.
По китайскому календарю 2020-й – Год Крысы. А это, как всем известно, существо, которое выживет в любых условиях, буквально прогрызет себе дорогу и преодолеет все препятствия.
Качества, которые так необходимы здесь и сейчас.
Так что желаем всем вам и себе главного – свободы!
И, конечно, здоровья, «любви, надежды, тихой славы»…
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Источник: СерпомПо
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Последнее: Мы рады и горды тем, что вы провели уходящий год с нами. В 2019-м наши посты в Telegram и на сайте «Эхо Москвы» собрали 56 млн просмотров. По китайскому календарю 2020-й – Год Крысы. А это, как всем известно, существо, которое выживет в любых условиях, буквально прогрызет себе дорогу и преодолеет все препятствия. Качества, которые […]
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