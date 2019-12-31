Строителям космодрома Восточный повысят зарплату

31.12.2019, 18:37, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации повысить зарплату строителям космодрома Восточный.

«Сейчас есть поручение президента, я подготовил и с ним обсуждал этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы, прежде всего, люди получили достойную заработную плату», – сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Когда, например, зарплаты рассчитываются из 14 тыс. рублей для строителей на Восточном, ну, слушайте, на этом ничего не построишь никогда», – добавил он.

Напомним, сейчас на космодроме идет строительство второй очереди для запуска ракет-носителей семейства «Ангара».

Ранее Рогозин рассказал о судьбе воров с Восточного.



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Последнее: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах госкорпорации повысить зарплату строителям космодрома Восточный. «Сейчас есть поручение президента, я подготовил и с ним обсуждал этот вопрос, он меня поддержал. Главгосэкспертиза совместно с Роскосмосом и Минстроем пересматривает основные расценки с тем, чтобы, прежде всего, люди получили достойную заработную плату», – сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24», […]

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