«СССР и Германия брутально разделили Польшу». Берлин ответил на заявления Путина

В разделе Польши в 1939 году участвовали нацистская Германия и СССР, заявил 30 декабря посол Германии в Варшаве Рольф Никель. Он в Twitter выразил позицию немецкого правительства по поводу заявлений президента РФ Владимира Путина о начале Второй мировой войны.

«Позиция федерального правительства Германии ясна: пакт Риббентропа-Молотова подготовил преступную наступательную войну гитлеровской Германии против Польши. СССР совместно с Германией участвовал в этом наглом разделении Польши», – написал Никель.

Stanowisko rz * du federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mo * otow s * u * y * przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczy * w tym brutalnym podziale Polski.

— Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) December 30, 2019

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. 28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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