В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Один из сотрудников скончался.
«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».
Отмечается, что двое нападавших были ликвидированы, еще один ранен.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Ранее сообщалось, что сотрудников ДПС избили в Северной Осетии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», – цитирует документ РИА «Новости». Постановление вступает в силу 1 января 2020 года. Согласно документу, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рошаль взял каждое обращение с приема граждан в ОНФ на личный контроль / 12 декабря
- Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне / 11 декабря
- Warrior Maven — США и НАТО проведут учения в Литве для подготовки нападения на другие государства / 27 ноября
- Дисней предупредил, что новые «Звездные войны» опасны при эпилепсии. Разбираемся почему / 10 декабря
- «Если речь идет о передаче доли непрофильной организации, то это вообще лишено всякой логики» — экономист о планах передачи доли ЦБ в «Сбербанке» третьей стороне / 17 декабря
- В посольстве Израиля в Украине заявили, что удивлены решением суда по экс-консулу Марущинцу / 20 декабря
- Мнения: Пришло время нового миссионерства / 24 ноября
- Красовский выступил против законопроекта о ВИЧ-диссидентстве / 28 ноября