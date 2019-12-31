В Ингушетии напали на пост ДПС, есть жертвы

31.12.2019, 18:26, Новости дня

Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. Один из сотрудников скончался.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», – сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

Отмечается, что двое нападавших были ликвидированы, еще один ранен.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что сотрудников ДПС избили в Северной Осетии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее требования к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемое положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», – цитирует документ РИА «Новости». Постановление вступает в силу 1 января 2020 года. Согласно документу, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика