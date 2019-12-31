Парки Москвы подготовили на новогодние каникулы обширную праздничную программу

31.12.2019, 18:21, Разное

На новогодних каникулах москвичей и гостей города ждёт множество интересных и веселых мероприятий. Обширные праздничные программы на любой вкус подготовили столичные парки.
В преддверии наступления 2020 года во всех регионах страны подготовлены разнообразные культмассовые мероприятия. В столице свои праздничные сюрпризы для гостей предложат парки. Специальные программы, концерты, народные гуляния, выставки подготовили сад им. Н. Баумана, Усадьба Деда Мороза, «Сокольники», «Царицыно», «Коломенское» , Парк Горького, Перовский и детский парк им. Прямикова.

С 1 по 8 января, как информирует сайт мэрии, жителей и гостей Москвы ожидают кинопоказы на катке, всевозможные увлекательные квесты на новогодне-рождественскую тематику. Для малышей проведут мастер-класс по разучиванию колядок и народных обрядов на Рождество и Новый год.

На парковых площадках пройдут спектакли и костюмированные шоу. Взрослым и детям расскажут об истории христианских праздников и традициях их празднования на Руси с давних времён. Стоит отметить, что преимущественно все мероприятия можно будет посетить и принять в них участие бесплатно. Подробная программа празднований размещена на сайтах парков и на их страницах в соцсетях.



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Последнее: На новогодних каникулах москвичей и гостей города ждёт множество интересных и веселых мероприятий. Обширные праздничные программы на любой вкус подготовили столичные парки. В преддверии наступления 2020 года во всех регионах страны подготовлены разнообразные культмассовые мероприятия. В столице свои праздничные сюрпризы для гостей предложат парки. Специальные программы, концерты, народные гуляния, выставки подготовили сад им. Н. Баумана, […]

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