«Автобус врезался со всей силы в такси»: Рита Дакота попала в аварию

Экс-участница первого сезона шоу «Главная сцена» Рита Дакота попала в аварию. Подробностями происшествия знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, сообщив, что большой автобус врезался со всей силы в такси, в котором она ехала.

Как пояснила российская исполнительница, авария произошла, когда она спешила в салон красоты, что пришлось на 30 декабря. Рита Дакота призналась, что сначала не поняла, что произошло, но когда она почувствовала резкую боль в спине и шее, осознание пришло.

«Вот этот огромный автобус только что врезался со всей силы в такси, в котором я находилась. Я так сильно потянула шею и спину, что теперь молюсь, чтобы все было нормально», — поделилась в пользователями Сети подробностями певица.

При этом Рита Дакота поспешила успокоила своих поклонников продолжением, ведь после случившегося она все же добралась до места назначения. Только ей было некомфортно находиться в кресле мастера, ведь было проблематично поворачивать голову из-за болей в шейном отделе. В настоящее время певица ведет активную подготовку к Новому году. Автор исполнитель проведет это время со своей наследницей Марией, которую считает главным сюрпризом, которые сделали ей высшие силы.

Стоит отметить, 30 декабря Рита Дакота успела проводить отца, который направился на поезде в Минск, где он встретится со своими друзьями, после чего вернется в столицу, так как его ждет работа.

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