Модель Тони Гаррн и актер Алекс Петтифер объявили о помолвке

Те самые важные слова, которые мечтает услышать каждая девушка, находящаяся в романтических отношениях, Алекс Петтифер сказал своей возлюбленной Тони Гаррн накануне Рождества. А заодно преподнес кольцо с крупным бриллиантом. Пара выждала несколько дней, чтобы поделиться этой счастливой новостью с поклонниками.

Я все еще не могу поверить в это. В следующем году — уже жена, — подписал совместную фотографию Алекс, опубликовав ее в сторис Instagram.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер

Гаррн оказалась куда более словоохотливой и вместе с изображением кольца на безымянном пальце поделилась подробностями трогательного момента:

В канун Рождества любовь всей моей жизни застала меня врасплох, стоя на коленях, он просил стать его навеки. Он изменил мою жизнь в тот день, когда мы встретились, и показал мне, что такое настоящая любовь. Так что да, я не могу дождаться, чтобы провести каждый день (ну почти) моей жизни с тобой, Алекс Петтифер, — написала Тони в Instagram, демонстрируя свое обручальное кольцо.

Тони Гаррн и Алекс Петтифер

В ответ Алекс поделился тем же самым снимком, который озаглавил так:

Некоторые люди женятся на своей лучшей подруге. Некоторые — на своей второй половинке. У меня есть и то, и другое.

О романе Тони Гаррн и Алекса Петтифера заговорили зимой 2019-го после того, ка оба посетили вечеринку Элтона Джона. Многозначительные взгляды и объятия пары говорили красноречивее любых признаний, которые влюбленные делать не спешили. Две недели спустя влюбленные работали над фильмом «Предупреждение» вместе с отцом Алекса Ричардом Петтифером, Рупертом Эвереттом, Томасом Джейном, Элис Евой и Аннабеллой Уоллис. И это еще больше скрепило их союз.

Что же касается скорого предложения руки и сердца — всего через 10 месяцев с начала романа, то для Петтифера торопить события не в новинку. Связать себя узами брака актер собирался уже дважды. Сначала с дочерью Лизы Мэри Пресли Райли, которой преподнес обручальное кольцо в 2012 году спустя полгода отношений. Потом — с моделью Марло Хорст. Они встречались два года, но расстались спустя два года из-за напряженного графика работы обоих. Но в 2017 году возобновили отношения и, по слухам, Петтифер не стал медлить — сразу же предложил Хорст пожениться. Вскоре после этого они расстались окончательно. Алекс так же был замечен в романтических отношениях с Габриэлой Джованарди и Эммой Робертс.

У Тони Гаррн также немаленький список бывших. В их числе Энрике Мурчиано, Александр Скарсгард, Чандлер Парсонс и Леонардо Ди Каприо, с которым модель встречалась 18 месяцев — с мая 2013 года по декабрь 2014-го.

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