В мире: За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран

В последний день 2019 года толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США в Багдаде и подожгла его. Американский посол бежал в неизвестном направлении. Это напомнило, как ровно 40 лет назад толпа захватила посольство США в соседнем Иране. Впрочем, и сейчас Вашингтон именно в Тегеране ищет ответственных за нападение на свою дипмисиию.

Участники протестной акции, которая возникла во вторник возле здания посольства США в Багдаде, потребовали закрыть эту миссию, а заодно и вывести из страны войска США. Как сообщил с места событий телеканал «Аль-Маядин», сотни сторонников иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» проникли внутрь посольского комплекса. Ранее им удалось поджечь основные ворота и внешнюю стену миссии.

Охрана посольства и полицейские применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. Правда, у телеканала «Скай ньюс-Арабия» другие данные, – что пострадали 10 человек.

Посол США Мэтью Туллер и его сотрудники были эвакуированы не только из здания, но и вообще из Багдада. Куда – не сообщается, но скорее всего, в расположение ближайшей американской воинской части.

Кто ударил первым

Конфликт вспыхнул в пятницу, когда кто-то нанес ракетный удар по иракской базе под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

По версии Пентагона, ответственность за ракетный обстрел несет движение «Катаиб Хезболлах», тесно связанное с Ираном. В воскресенье Пентагон нанес ответный удар сразу по пяти объектам, причем не только в Ираке, но и в Сирии. По данным телеканала «Ас-Сумария», в результате бомбардировки ВВС США в районе иракского города Эль-Каим (провинция Анбар) неподалеку от границы с Сирией погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Во вторник толпа сторонников движения сперва поучаствовала в похоронах жертв в Багдаде, а потом прямо с кладбища отправилась к посольству США.

Примечательно, что Пентагон, сообщая про бомбежку, потребовал от Тегерана «соблюдать суверенитет Ирака». Однако сам Ирак об этом никого не просил. Напротив, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди распорядился объявить в стране общенациональный трехдневный траур по жертвам атаки ВВС Соединенных Штатов.

Но одновременно от манифестантов Махди потребовал немедленно покинуть посольский комплекс. На переговоры с митингующими он направил и. о. министров обороны и внутренних дела Ирака Наджах аш-Шамари и Ясин аль-Ясири а также большую группу депутатов.

Как напоминает ТАСС, «Катаиб Хезболлах», которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав более широкого движения «Аль-Хашд аш-Шааби». Шиитские бойцы из этого движения сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром ИГИЛа. К примеру, они принимали участие в операциях против банд ИГИЛ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

Вопреки призыву Махди, манифестанты решили не расходиться и разбили палаточный лагерь в правительственной «зеленой зоне» в центре Багдада. Демонстранты при этом скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, размахивали флагами шиитских группировок, входящих в «Аль-Хашд аш-Шааби».

«Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия», – сообщил командир «Аль-Хашд аш- Шааби» Фалех аль-Файяд.

Позднее появилось сообщение о том, что Махди, а также президент Ирака Бархам Салех, заверили главу Госдепа Майка Помпео в том, что дипломатам и собственности США ничего не угрожает. Правда, об этом почему-то объявил не сам Багдад, а Вашингтон.

Госсекретарь «прояснил, что США будут защищать своих граждан, которые находятся в Ираке для поддержания суверенитета и независимости этой страны, сказала пресс-секретарша Госдепартамента Морган Ортэгус, добавив: «Премьер-министр и президент заверили госсекретаря, что серьезно относятся к своей ответственности и гарантируют безопасность персонала США и собственности».

Народный бунт против проамериканских политиков

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов отмечает, что в Вашингтоне прекрасно отдавали себе отчет в том, что удар в ответ на гибель американца вызовет волну гнева, нацеленную на дипломатов. «США не могли не отреагировать на гибель контрактника и очередное нападение. Пошел второй десяток этих нападений. Сценарий был прогнозируемым, поэтому дипломатов эвакуировали», – сказал Мардасов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, существуют опасения повторения сценария 1979 года, когда было захвачено посольство США в Тегеране. «Понятно, что «Хашд аш-Шааби», народное ополчение, связанное с Тегераном, пытается разыграть эту карту и перенаправить нынешнюю протестную активность жителей Ирака против американцев», – считает эксперт.

После нападения шиитов на посольство США велика вероятность продолжения взаимных атак, Ирак может быть ввергнут в хаос. Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал курдский политик, представитель Иракского Курдистана в РФ и странах СНГ Хошави Бабакр. «Иран угрожал начать войну против США в других частях мира. Самое удобное место — это Ирак, поскольку местные шиитские группировки прямо подчиняются Ирану», – сообщил представитель Иракского Курдистана.

При этом он отметил, что у нападения на американское посольство, помимо действий шиитских проиранских групп, могут быть объективные причины – социальное недовольство, выливающееся в протест против проамериканских властей.

«Логично, что народ, доведенный до голода и отчаяния, видит выход только в восстании.

Сами арабы называют Ирак страной восставших. Поэтому большинство людей в Ираке будут рады, если нынешнее правительство не будет у власти и будет уничтожено. Чьими руками, США или кого-то другого, народу не так важно. Хотя это может привести к распаду Ирака», – отметил Бабакр.

По прогнозу Антона Мардасова, на ситуацию придется реагировать правительству Ирака и «совершать демонстративные антиамериканские шаги для подтверждения суверенитета страны». Он убежден, что сейчас США ведут консультации с различными региональными игроками с целью нормализовать ситуацию.

«Многие региональные игроки, в том числе шиитские религиозные деятели, заинтересованы в такой яростной антиамериканской кампании, поскольку это позволяет им балансировать между различными игроками, получать инвестиции от стран Залива и не перейти окончательно в орбиту американского влияния, которое и так очень сильно на разных уровнях в ведомствах Ирака», – отметил собеседник.

Мардасов не сомневается, что в толпе и впрямь есть и агенты Тегерана. Что касается самих митингующих, то такое выражение народного протеста – проявление светского национализма, это не шиитские фанатики, полагает он. «Скорее всего, там есть и подстрекатели, которые напрямую связаны с Корпусом стражей Исламской революции Ирана. Иранские спецслужбы довольно-таки активны в Ираке и в провокациях в том числе. Понятно, что эта кампания используется Тегераном для регионального торга», – подытожил Антон Мардасов.

Трамп уже все выяснил

Президент США Дональд Трамп тем временем тоже обвинил Иран в организации беспорядков. «Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут полностью привлечены к ответственности. К тому же мы ожидаем, что Ирак использует свои вооруженные силы, чтобы защищать посольство, он уже уведомлен», – написал американский лидер в Твиттере.

Российские политики считают штурм миссии США в Багдаде символическим венцом американской интервенции 2003 года. «Спустя 17 лет мы наблюдаем абсолютно логичный результат: иракцы штурмуют посольство США, давая понять, что демократия по-американски их совершенно не устраивает», — сообщил газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенатор напомнил, что Соединенные Штаты в 2003 году «вошли в суверенную страну под надуманным предлогом, фактически ее уничтожили, казнили законного президента и поменяли все, что только можно поменять». Сенатор называет это «классическим примером Оранжевой революции, когда те, кто ломают сложившиеся политические системы, в итоге роют сами себе могилу».

Морозов также видит аналогию между этими событиями и штурмом посольства США в Тегеране в 1979 году. «Существует множество аналогий: Южный Вьетнам, Сирия, Афганистан. Это урок, который нужно вынести всем странам: нельзя насильственным способом утверждать даже самые великие ценности, потому что они превращаются в свой антипод, кровопролитие и гибель людей. Подобные ошибки исправить невозможно!» — заключил политик.

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Последнее: В последний день 2019 года толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США в Багдаде и подожгла его. Американский посол бежал в неизвестном направлении. Это напомнило, как ровно 40 лет назад толпа захватила посольство США в соседнем Иране. Впрочем, и сейчас Вашингтон именно в Тегеране ищет ответственных за нападение на свою дипмисиию. Участники протестной акции, которая […]