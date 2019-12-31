В Москве злоумышленники ударили мужчину ножом 13 раз

В поселке Коммунарка между пассажирами автобуса произошла драка, которая переросла в поножовщину. Инцидент случился в ночь на 31 декабря.

По предварительным данным, двое молодых людей стали приставать к мужчине, подстрекая его к драке. В ходе потасовки один из злоумышленников достал нож и ударил оппонента 13 раз, передает «Комсомольская правда».

Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются медики, сообщает «Царьград».

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Последнее: В поселке Коммунарка между пассажирами автобуса произошла драка, которая переросла в поножовщину. Инцидент случился в ночь на 31 декабря. По предварительным данным, двое молодых людей стали приставать к мужчине, подстрекая его к драке. В ходе потасовки один из злоумышленников достал нож и ударил оппонента 13 раз, передает «Комсомольская правда». Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение […]