В Москве злоумышленники ударили мужчину ножом 13 раз

В поселке Коммунарка между пассажирами автобуса произошла драка, которая переросла в поножовщину. Инцидент случился в ночь на 31 декабря.
По предварительным данным, двое молодых людей стали приставать к мужчине, подстрекая его к драке. В ходе потасовки один из злоумышленников достал нож и ударил оппонента 13 раз, передает «Комсомольская правда».
Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются медики, сообщает «Царьград».
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Последнее: В поселке Коммунарка между пассажирами автобуса произошла драка, которая переросла в поножовщину. Инцидент случился в ночь на 31 декабря. По предварительным данным, двое молодых людей стали приставать к мужчине, подстрекая его к драке. В ходе потасовки один из злоумышленников достал нож и ударил оппонента 13 раз, передает «Комсомольская правда». Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение […]
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