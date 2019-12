Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

Нападение на американское посольство в Ираке организовал Иран. Об этом 31 декабря заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Иран убил американского подрядчика, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем [отвечать]. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства», – написал он.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напала на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

