Автоновости: Новый Mitsubishi Outlander может стать копией Nissan X-Trail

Один из локомотивов продаж японской марки должен так или иначе обновиться уже в следующем году – очевидно, в Mitsubishi готовят к выходу на рынок новое поколение кроссовера. А вот разрабатывать его будут, по слухам, с активным привлечением ресурсов коллег по концерну.

Дебютировать новинка должна во второй половине 2020-го года. Об этом изданию Automotive News заявил глава европейского подразделения марки Бернар Луар. В детали представитель Mitsubishi вдаваться не пожелал, но обмолвился, что построят новинку на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Предположительно, для "Аутлендера" задействуют платформу актуального Nissan X-Trail, так как оба кроссовера вполне сопоставимы по размерам. "Икс-трейл" на данный момент чуть крупнее, но легкое увеличение габаритов для Mitsubishi Outlander при смене поколений окажется вполне естественным.

Что касается моторной гаммы, то ее тоже могут позаимствовать у Nissan X-Trail, хотя в Mitsubishi не планируют отказываться от гибридной версии, которая сейчас известна под обозначением Outlander PHEV. По слухам, принципиальная схема силовой установки не изменится, но может слегка увеличиться ее отдача.

Экстерьер кроссовера, как сообщалось ранее, спроектируют с упором на стилистические решения, продемонстрированные на концепте Engelberg Tourer. Соответственно, высока вероятность того, что новый Outlander вместе с фирменной решеткой Dynamic Shield получит и более брутальные угловатые очертания кузова.

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Последнее: Один из локомотивов продаж японской марки должен так или иначе обновиться уже в следующем году – очевидно, в Mitsubishi готовят к выходу на рынок новое поколение кроссовера. А вот разрабатывать его будут, по слухам, с активным привлечением ресурсов коллег по концерну. Дебютировать новинка должна во второй половине 2020-го года. Об этом изданию Automotive News заявил […]