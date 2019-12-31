В Уфе экстренно эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета

Сотрудники детского сада в Уфе обнаружили в здании спортивную сумку, оставленную без присмотра. Обеспокоенные работники вызвали на место происшествия правоохранителей.

Прибывшие представители Росгвардии вывели из помещения более 60 человек. Отмечается, что большинство из эвакуированных – дети. В ходе проверки правоохранители выяснили, что сумка была пуста и не представляла угрозы, сообщает ToDayNews Ufa.

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Последнее: Сотрудники детского сада в Уфе обнаружили в здании спортивную сумку, оставленную без присмотра. Обеспокоенные работники вызвали на место происшествия правоохранителей. Прибывшие представители Росгвардии вывели из помещения более 60 человек. Отмечается, что большинство из эвакуированных – дети. В ходе проверки правоохранители выяснили, что сумка была пуста и не представляла угрозы, сообщает ToDayNews Ufa.