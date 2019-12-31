В Уфе экстренно эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета

Сотрудники детского сада в Уфе обнаружили в здании спортивную сумку, оставленную без присмотра. Обеспокоенные работники вызвали на место происшествия правоохранителей.
Прибывшие представители Росгвардии вывели из помещения более 60 человек. Отмечается, что большинство из эвакуированных – дети. В ходе проверки правоохранители выяснили, что сумка была пуста и не представляла угрозы, сообщает ToDayNews Ufa.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сотрудники детского сада в Уфе обнаружили в здании спортивную сумку, оставленную без присмотра. Обеспокоенные работники вызвали на место происшествия правоохранителей. Прибывшие представители Росгвардии вывели из помещения более 60 человек. Отмечается, что большинство из эвакуированных – дети. В ходе проверки правоохранители выяснили, что сумка была пуста и не представляла угрозы, сообщает ToDayNews Ufa.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением / 26 декабря
- Мнение: Чернобыльская елочка и шестиногие ежики / 26 декабря
- Жестокое избиение депутата в Верховной раде сняли на видео / 11 декабря
- Мнение: Я никогда русским себя не считал (с) Михаил Ефремов / 30 ноября
- Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского / 27 ноября
- Раскрыт первый смартфон Xiaomi со скрытой камерой под экраном / 9 декабря
- Приложение Facebook для Android получило тёмный режим / 26 ноября
- ✔️ На кону – судьба Украины. Все подробности, фото и видео нормандского саммита в Париже / 9 декабря