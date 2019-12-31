Дизайнер Камер Каан Авдан показал Windows 10 в стиле macOS от Apple

Дизайнер продемонстрировал, каким изменениям подверглась Windows, если бы ее разработкой занимались эксперты Apple. Камер Каан Авдан представил 10 версию ОС в стиле macOS.
Большинство разработчиков утверждают, что в случае вмешательства знаменитой корпорации все равно получился бы аналогичный концепт. Дизайнер предложил гибридный продукт, сочетающий функции Windows 10 и стиль Apple.
На видео можно увидеть, что меню «Пуск» в данном случае будет более емким. Также в macOS специалисты усовершенствовали «Проводник» и iMessage для ОС. Общий интерфейс остался прежним.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жители города Кемерово собрали новогоднюю ель из 150 автомобилей. Праздничный флешмоб сняли на видео и разместили в социальных сетях. На видеозаписи запечатлен процесс создания ели под песню из сериала «Игра престолов». В конце ролика водители включают фары, создавая «эффект гирлянды», передает VSE42.ru. «Кажется, впервые в Кемерово подобное организовали. Молодцы ребята, они три часа торчали на морозе […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лицо Путина в Питере приделали первому императору Рима / 12 декабря
- В Башкирии массово гаснут закупленные властями новогодние пиксельные елки / 16 декабря
- Аналитики рассказали о пяти изменениях в системе образования РФ с 2020 года / 28 декабря
- Мнение: В руках кукловодов / 6 декабря
- Мнение: Ошибка в коде — «По волне моей памяти» — Утечка информации / 3 декабря
- В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий / 25 декабря
- Что смотреть в Новогоднюю ночь на ТВ / 31 декабря
- Фронтальная камера Sony Xperia 5 разочаровала в тесте DxOMark / 24 ноября