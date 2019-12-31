Индонезия захотела отправить своего космонавта на орбиту с помощью России

31.12.2019, 17:58, Новости дня

Турция, Индонезия и Венгрия ведут переговоры о сотрудничестве с Роскосмосом и намерены отправить в космос своего астронавта, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы сейчас начали переговоры с такими странами как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничество с Роскосмосом», – приводит ТАСС слова Рогозина в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, как РФ может вернуть первенство в космосе. 



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