Индонезия захотела отправить своего космонавта на орбиту с помощью России

Турция, Индонезия и Венгрия ведут переговоры о сотрудничестве с Роскосмосом и намерены отправить в космос своего астронавта, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы сейчас начали переговоры с такими странами как Турция, Индонезия, Венгрия. Они хотят запустить своего космонавта, хотят сотрудничество с Роскосмосом», – приводит ТАСС слова Рогозина в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, как РФ может вернуть первенство в космосе.
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