Беларусь внезапно отказалась от российской нефти: что решил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод «Дружба» для получения «черного золота» из альтернативных источников.

Об этом сообщает издание «Белта» со ссылкой на сообщение пресс-службы белорусского лидера. Отмечается, что указание Лукашенко сделал на совещании с руководством нефтехимического комплекса «Белнефтехим».

По итогам совещания Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Также глава государства дал указание заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, лидер Беларуси поручил в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Впоследствии стало известно, что Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев договорились о поставках углеводородов из РФ без соответствующих нефтегазовых контрактов.

По данным СМИ, Лукашенко в телефонной беседе с Медведевым договорился об организации конкретной работы по поставкам. При этом он также обсудил графики и компании, которые будут поставлять нефть в Беларусь, с министром энергетики России Александром Новаком.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

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