«Защищают ваш Новый год»: в сети появилось трогательное поздравление от ВСУ с передовой

В сети появилось яркое видео, на котором рождественскую мелодию Николая Леонтовича «Щедрик» соединили с кадрами боев украинских воинов в зоне ООС на Донбассе, а также со звуками выстрелов и канонады.
Ролик опубликовали на YouTube-канале «Военного телевидения Украины», отметив, что исполнителем его музыкальной части стал Национальный президентский оркестр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
«Только одна песня в мире ассоциируется 100-процентно с новогодними праздниками – это «Щедрик». Нет ни одного человека, который не мог бы напеть первые ноты этой песни. А как насчет «Щедрика» на передовой? Какое у наших военных рождественское настроение? Напомните себе о тех, кто защищает ваше мирное празднование Рождества и Нового года», – написали под трогательным клипом.
В комментариях украинцы также выразили благодарность своим Героям за то, что имеют возможность отмечать праздники в мирных городах, пока они жертвуют своими жизнями.
«Это вам спасибо за возможность праздновать Новый год в Украине», «Счастливого праздника, дорогие защитники! Мы знаем, кому обязаны спокойной жизнью в Украине. Пусть вас Бог бережет!», «Наши дорогие воины! Спасибо за защиту!», «Огонь, ребята!!! Спасибо всем, кто бережет наш покой. Вы лучшие из нас», – восторгаются мужеством защитников патриоты.
«Пусть дома наполнятся миром!» Нацгвардейцы приятно удивили легендарным «Щедрыком»
В Международном центре подготовки подразделений Национальной гвардии записали кавер-версию на украинскую песню «Щедрик».
«В эти праздничные дни желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения», – поздравили украинцев нацгвардейцы в описании к видео.
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