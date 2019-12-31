В центре Москвы задержаны несколько десятков человек за одиночные пикеты

В Москве на Тверской задержали более 30 человек, сообщает ОВД-Инфо. Сначала сотрудники полиции задержали девушку, стоявшую в одиночном пикете, и повели в автозак. Затем задержали еще несколько человек, подошедших к автозаку.

По информации DOXA, задержана журналистка издания Маша Безверхая.

Задержанных везут в ОВД «Троицкий» в Новой Москве.

К задержанным выехал адвокат Мансур Гильманов, сообщает Апология протеста.

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