В центре Москвы задержаны несколько десятков человек за одиночные пикеты

В Москве на Тверской задержали более 30 человек, сообщает ОВД-Инфо. Сначала сотрудники полиции задержали девушку, стоявшую в одиночном пикете, и повели в автозак. Затем задержали еще несколько человек, подошедших к автозаку.
По информации DOXA, задержана журналистка издания Маша Безверхая.
Задержанных везут в ОВД «Троицкий» в Новой Москве.
К задержанным выехал адвокат Мансур Гильманов, сообщает Апология протеста.
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