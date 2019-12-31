Наука: Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?

Уровень IQ у молодых людей снижается начиная с 1990-х, и этот процесс может быть неостановим. Одни винят во всем смартфоны с телевизорами. Другие кивают на отрицательный отбор по интеллекту.

Разбираемся, успеет ли цивилизация закрыть вопрос до того, как средний IQ Homo sapiens упадет до уровня умственной отсталости.

Показатель IQ не ругает за необъективность только ленивый. В самом деле, у него есть ограничения, и для лиц с оценками выше 100 баллов он часто не очень информативен. Но у этого индикатора есть и важная позитивная сторона: это довольно надежный количественный показатель для определения умственных способностей больших масс людей. Лица с умственной отсталостью имеют IQ ниже 70 (верхняя граница дебильности). Как мы покажем ниже, при сохранении тенденций в умственном развитии людей в ближайшую тысячу лет их интеллект в среднем может упасть как раз до этих самых 70.

Угроза серьезная. Общество, состоящее из таких людей, не сможет поддерживать собственное существование. Некому будет управлять машинами и чинить их, а значит, любая техногенная цивилизация падет. Почему снижается средний интеллект детей и можно ли избежать гибели человечества от глупости?

Смартфоны, планшеты и тому подобное: проблемы есть, но….

Стив Джобс оставил миру настоящую бомбу в виде смартфона. Популярность этих устройств все растет. Сегодня ими пользуются даже дошкольники, и, как это было с каждым поколением, родители часто опасаются, что избыточное увлечение детей техникой вредно отразится на их умственном развитии.

За их опасениями, на первый взгляд, есть основания. Изучение мозга школьников в возрасте 9-10 лет на МРТ показало: те, кто проводят семь и более часов в сутки за экраном, получают уменьшение толщины коры головного мозга. Она прямо связана с умственной активностью. Лица, у которых IQ падает, показывают ускоренное истончение коры. Те, у кого IQ растет, демонстрируют замедленное истончение. Так что же, смартфоны и планшеты — катастрофа для детских мозгов?

Не совсем. Во-первых, чтобы быть уверенным в этом результате, нужны длительные исследования — и ученые, занимающиеся этой работой, намерены сделать окончательные выводы только через 10 лет наблюдений за детьми.

Во-вторых, семь часов за экраном пока характерны только для считаных процентов детей. Когда какая-то ситуация наблюдается у такой маленькой группы, она может объясняться не причинно-следственной связью, а совсем иначе. Например, только дети с определенными проблемами в плане широты интересов «застревают» в смартфонах на такое большое время, как семь часов в сутки.

Так люди глупеют или нет?

Действительно, IQ по всей планете, с высокой вероятностью, снижается. Опять же, чтобы быть уверенным, нужны более длительные наблюдения. Тест на IQ составляют так, чтобы 50% участников в той или иной части мира имели результат ниже 100, а 50% — выше. То есть «сотня» выступает как средний показатель по популяции.

На протяжении XX века уровень «сотки» заметно рос (эффект Флинна). Массовое образование, более калорийное питание (20% энергии мы расходуем на работу мозга) и другие факторы способствовали этому. Поэтому вслед за растущим IQ неоднократно меняли содержание тестов, делая их более «суровыми».

Однако в 1990-х ситуация начала делать разворот на 180 градусов. Нейропсихолог Мишель Демюрже в 2019 году даже выпустил книгу «Фабрика экранных идиотов». Автор бьет во все колокола: с 1999 по 2009 год средний IQ молодежи на стыке школы и вуза упал на 3,8 пункта. Кажется, это мелочь, но, на самом деле, не совсем. Продлив эту тенденцию на 100 лет вперед, мы получим падение интеллекта до 62. То есть XXII век население Франции рискует встретить умственно отсталым.

Мы не разделяем опасения французского автора насчет глобальной идиотии в такие короткие сроки именно за счет телефонов. Во-первых, 1999-2009 годы — явно не эпоха смартфонов. Они просто не успели заметно повлиять на ситуацию с молодежью в этот период.

Во-вторых, телевидение, которое Демюрже так упорно обвиняет в своей книге, тоже вряд ли виновато. Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия. Там телевизоры были почти в каждой семье уже в 1970-х, но никакого снижения IQ не было. Напротив, вплоть до 80-х этот показатель рос.

Сомнительно, что на IQ повлияло и загрязнение окружающей среды. Разворот тенденции в Германии, Норвегии, Финляндии и Франции случился с 1990-х годов: то есть после значительного снижения промышленных выбросов, пик которых в этих странах пришелся на 1970-е — первую половину 1980-х.

Культура против IQ

Самая вероятная причина обратного эффекта Флинна (падения IQ c девяностых) — такая же, как и у прямого (его рост до 90-х). Речь идет о культурных изменениях в обществе. На протяжении XX века люди считали, что лучший интеллект и знания обеспечивают детям лучшие шансы в жизни.

Эту небесспорную идею непрерывно внушали младшему поколению. «Культура превосходства образования» подталкивала молодежь соревноваться в знаниях — и лишь те дети, которые находили это слишком сложным, пытались открыть другой путь. В любом случае, даже они испытывали уважение к знаниям.

Перенесемся в XXI век. Невозможно жить в 2019 году и думать, что условная Ким Кардашьян добилась чего-то в жизни благодаря высшему образованию — тем более что у нее его нет.

Как говорит о нашем времени сам Флинн, первооткрыватель одноименного эффекта: «Победа визуальной культуры [восприятия] означает, что меньше людей читает длинные романы или книги по истории. Люди живут в пузырьке из настоящего, что делает их более уязвимыми к воздействию подаваемой извне информации — у них просто нет ничего «своего», ничего, что они могли бы противопоставить тому, что им говорят. Улучшение аналитических способностей [более] не делает вас лучшим гражданином».

В общем-то, в истории уже были сходные примеры, своего рода «развенчивание» более ранних представлений о том, что знания чрезвычайно важны. Черное население США, пытаясь противопоставлять себя белым в бытовой культуре, долго высмеивало тех черных, которые стремились упорядочивать, планировать свою жизнь или действовать чересчур «умно».

Итоги вполне ожидаемы: именно афроамериканцы показывают самые низкие результаты по IQ в Штатах. Причем дело вовсе не в генах. Те же негры, но приехавшие в США не так давно из стран Карибского бассейна и поэтому не попавшие в жернова местной черной субкультуры, демонстрируют вполне нормальный IQ.

Во многом похожую ситуацию иногда можно наблюдать и среди наших соотечественников. Родители, говорящие чаду «Ну и фиг с ней, с учебой», еще 20 лет назад воспринимались бы как маргиналы. Сегодня «Ну и черт с ней, с двойкой» — нормальная реакция. И многие даже призывают учить детей спокойнее относиться к низким отметкам.

IQ к моменту окончания школы в норме положительно связан с интенсивностью учебных усилий. А значит, в условиях современных культурных изменений он может упасть. Но это не будет говорить о том, что дети и правда «глупеют» — они лишь меньше стараются учиться, а это разные вещи.

Глупость — как самая вероятная убийца цивилизации

И все же, мы глупеем. Да, не такими бешеными темпами, как показывает нам Франция, но падение среднего уровня интеллекта все равно происходит.

Довольно давно было установлено, что IQ, вне зависимости от страны, имеет негативную корреляцию с фертильностью. Попросту говоря, в наше время лица с более низким IQ в норме заводят больше детей.

До 1850 года это вообще не было проблемой для нашего вида. Глупый охотник гибнет чаще умного, умный крестьянин чаще может прокормить детей в голодный год. Самые обеспеченные классы той же Британии веками имели примерно вдвое больше детей на женщину, чем рабочий класс. Если у представителя «низших» классов вдруг и было больше детей, то они, в силу недостаточного питания, могли иметь заметные проблемы со здоровьем, и уже во втором поколении число их потомков из-за этого падало.

После 1850 года плохое питание у детей в развитых странах стало уходить в прошлое даже в бедных слоях. Увеличение доходов населения позволяло прокормить большую семью даже тем, кто не имел высшего образования. Между тем наличие высшего образования положительно коррелирует с уровнем IQ. Более того, генетики уже установили большое количество генов, наличие которых у человека положительно коррелирует с вероятностью получения высшего образования и уровнем IQ.

Как несложно догадаться, низкая фертильность лиц с высоким IQ и повышенными шансами на получение высшего образования означает, что такие их гены из популяции вымываются. Что еще хуже — эти же гены коррелируют со здоровьем в преклонном возрасте. То есть благодаря отрицательному отбору по генам, коррелирующим с IQ, человечество получает не просто снижение этого показателя, но еще и снижение вероятности здоровой старости будущих поколений.

К сожалению, проблема на данном этапе практически нерешаема. Никто не может заставить людей иметь больше детей — такие схемы не работают. Даже в Сингапуре, где бьют палками по пяткам за административные правонарушения и бросают в тюрьму за жевательную резинку, попытки заставить лиц с более высоким IQ нормально размножаться проваливаются.

Причина в том, что подобные люди слишком легко находят извиняющие их предлоги, позволяющие откладывать рождение детей. Им то нужно получить приличное место работы, то они не могут родить ребенка из-за карьеры жены, то еще из-за чего-нибудь. Не будем повторяться, все это уже описано в фильме-антиутопии о будущем нашего вида под говорящим названием «Идиотократия» (на русский название перевели неверно):

Повторимся: схема в отрывке из фильма страдает резкими преувеличениями, но в целом все примерно так и есть.

Сколько лет осталось до победы глупости?

Согласно имеющимся на сегодня научным работам средняя скорость снижения IQ молодежи из-за отрицательного отбора на интеллект пока равна 0,3 пункта в десятилетие. Это довольно медленно: заметить такое различие невооруженным глазом невозможно. Именно поэтому не стоит относить текущее снижение IQ на счет генов: вероятнее, что дело в изменении культурных особенностей современного человечества. Но за тысячу лет это падение до IQ 70 — то есть массовая умственная неполноценность.

Сразу предупредим вопрос о том, нельзя ли как-то снизить фертильность среди лиц, не имеющих генов, коррелирующих с IQ. Хотя это неэтично, но теоретически возможно. Вот только на практике государство, которое делает так, поступает не умнее, чем человек, сующий руку в работающую циркулярку.

Тот же Сингапур пробовал стерилизовать лиц с IQ сильно ниже нормы, предлагал им за это большие деньги и так далее. Но быстро обнаружилось, что, во-первых, многие люди с низким IQ не так ценят деньги, как люди с высоким IQ, и не особо идут навстречу государству.

Во-вторых, в Сингапуре с его культом образования и интеллекта ожидаемо наступила демографическая катастрофа. На одну женщину там за всю ее жизнь приходится всего 0,84 ребенка. Это значит, что каждое следующее поколение в этой стране будет в два с лишним раза малочисленнее предыдущего — а это с экономической точки зрения близкая и неминуемая трагедия. Без молодежи бюджет и пенсионные фонды будут испытывать заметные проблемы с наполняемостью, а потребительский спрос неизбежно сожмется.

Чисто теоретически выходом могло бы стать генетическое редактирование эмбрионов человека. Да, можно добавить какое-то количество — а то и все известные гены, коррелирующие с IQ и хорошим здоровьем в преклонном возрасте — большинству детей.

Но это чистая утопия. На секунду даже забудем об этических проблемах: например, о том, что генетически это будут уже дети не совсем своих родителей. Есть более серьезные сложности: ни одна технология манипулирования генами на сегодня не достигла нужного технического уровня, чтобы сделать это.

Возьмем последние упражнения китайского доктора на девочках-близнецах с «устойчивостью» к ВИЧ: у обеих выше мозаицизм, то есть часть их клеток несет «конструкторские» гены, а часть — нет. С таким технологическим уровнем лезть в ту часть ДНК, что относится к интеллекту, — примерно как чинить швейцарские часы ударами о стену в надежде, что детали сместятся — и все заработает как надо.

Уповать на будущее развитие технологий, конечно, можно, но уверенно предсказать, достигнут ли они нужного уровня в ближайшую тысячу лет, нельзя. К тому же, как отмечает отечественный биолог Александр Марков, не факт, что необходимый уровень генетических технологий будет достигнут до того, как IQ вида в целом просядет ниже уровня 70 — то есть до момента, когда наш вид в среднем станет, по сегодняшним стандартам, умственно отсталым. Сомнительно, что общество с такими проблемами сможет развивать или поддерживать генетические технологии.

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