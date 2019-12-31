Наука: Социальная изоляция меняет химический состав мозга

Давно замечено, что социальная изоляция крайне негативно влияет на состояние и поведение многих видов млекопитающих, включая человека.

У людей отсутствие общения часто связано с депрессией и хроническим стрессом. А содержавшиеся в одиночестве мыши становятся агрессивными, испытывают постоянный страх и неадекватно реагируют на угрозы.

Но оказывается, изменения, которые вызывает изоляция, имеют гораздо более глубокие корни. Команда исследователей из Калифорнийского технологического института обнаружила, что социальная изоляция приводит к накоплению в мозге определённого нейропептида. Также учёные установили, что блокировка его выработки предотвращает негативное воздействие социальной изоляции на психику.

В предыдущем исследовании Дэвид Андерсон (David Anderson) и его коллеги заметили, что белок тахикинин вызывает агрессию у социально изолированных мух. Этот нейропептид производится в некоторых нейронах при их активации и связывается с рецепторами других нервных клеток, воздействуя в итоге на работу нейронных цепей.

Учёные предположили, что в ходе эволюции аналогичный молекулярный механизм мог передаться от насекомых млекопитающим, и, чтобы проверить эту версию, провели серию экспериментов с мышами.

У грызунов ген тахикинина Tac2 кодирует аналогичный нейропептид под названием нейрокинин B (NkB). Последний производится в миндалевидном теле и гипоталамусе, то есть в областях мозга, ответственных за эмоции и социальное поведение.

В ходе эксперимента было установлено, что у грызунов, которые долгое время были изолированы от своих сородичей, уровень экспрессии Tac2 увеличивается, и нейрокинин B начинает производиться по всему мозгу. Но главное, когда исследователи вводили животным препарат, блокирующий NkB-рецепторы, мыши после изоляции вели себя абсолютно нормально. И наоборот, увеличение синтеза нейрокинина B у неизолированных грызунов, вызывало у них агрессию и страх, как будто они давно ни с кем не общались.

Андерсон и его коллеги не остановились на достигнутом и решили проверить, какое действие имеет нейропептид в разных частях мозга. В пресс-релизе института они сообщают об обнаружении интересных закономерностей. Оказалось, что подавление гена Tac2 в миндалевидном теле устраняет постоянный страх, но не избавляет животных от приступов агрессии. А мыши, не способные производить нейрокинин B в гипоталамусе, не кидались на собратьев, но оставались слишком пугливыми.

Авторы исследования отмечают, что у людей также есть сигнальная система Tac2, а значит выводы, которые были опубликованы в издании Cell, могут быть использованы для поиска новых способов лечения психических расстройств у человека.

Напомним также, что ранее учёные предупреждали, что человечеству угрожает настоящая "эпидемия" одиночества. При этом социальная изоляция укорачивает жизнь и влияет на развитие опасных заболеваний.

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