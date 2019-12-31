Мнение: США включились в борьбу за золото папуасов и обвинили Россию

Современные западные СМИ настолько заангажированы, что готовы вливать в уши доверчивых граждан все что угодно, в т. ч. придумывая несуществующие «информационные поводы». Но в тех вопросах, которые касаются проблем, влияющих или способных повлиять на судьбы сотен миллионов жителей нашей планеты, демонстрируют дружное молчание.

Как следствие можно наблюдать ситуацию, когда западные СМИ буквально заполнены злобными выпадами в адрес России, а в последнее время и Китая. Но при этом странным образом из их поля зрения выпадают целые регионы и даже отдельные континенты.

К числу таких прецедентов относится ситуация, которая возникла вокруг Меланезии. Эта группа островов прилегает с севера к Австралии. Самое крупное из ее образований — Новая Гвинея, второй по величине остров в мире после Гренландии. В восточной его части расположена страна, которая называется Папуа — Новая Гвинея.

Каждому русскому школьнику этот регион известен благодаря деятельности путешественника Николая Миклухо-Маклая. Менее известно, что именно отец этнографии впервые выступил с идеей создания папуасского государства. Таким образом, российский подданный может считаться отцом папуасской государственности.

С 1975 года, после провозглашения «независимости» Папуа — Новой Гвинеи, эта государственность получила возможность практического воплощения.

Тем не менее уже в наши дни она вновь оказалась под угрозой.

19 декабря 2019 года на принадлежащем Папуа — Новой Гвинее острове Бугенвиль прошел референдум. В ходе плебисцита 97,7% местных жителей высказались за независимость. Теперь слово за парламентом Папуа — Новой Гвинеи, который и должен вынести окончательное решение. Но не дожидаясь выводов парламентариев, вслед за бугенвильцами о намерении добиваться независимости заявили ряд других провинций папуасского государства – восточной части острова Новая Британия, острова Новая Ирландия, региона Энга, расположенного внутри Новой Гвинеи. Таким образом, референдум на Бугенвиле уже спровоцировал эффект домино, итогом которого может стать распад страны.

При этом все территории, претендующие на отделение от Папуа — Новой Гвинеи, обладают крупными месторождениями золота. Так, на Бугенвиле расположен ныне законсервированный рудник Panguna с разведанными запасами желтого металла в более чем 600 тонн. К Новой Ирландии прилегают крохотные островки Лихрир и Симбери. Месторождения первого превышают 900 тонн, а второго – 60 тонн. В провинции Энга расположен рудник Погрера с 70 тоннами разведанного золота.

Для того, чтобы оценить, много это или мало, следует вспомнить, что Китай, являющийся крупнейшим производителем желтого металла в мире, обладает месторождениями в 2 тысячи тонн. Понятно, что для Поднебесной, претендующей на экономическое лидерство, доступ к папуа-новогвинейским месторождениям объемом в 2,7 тысячи тонн имеет огромное значение.

В условиях, когда долларовая пирамида слабеет и речь идет о ее замене, ключевым вопросом становится: кто выступит архитектором новой финансовой системы мира? Золото недавно официально вернуло себе статус главного международного актива. Поэтому претендовать на право разработать новую международную финансовую систему может тот, под контролем кого окажется наибольшее количество желтого металла. Не удивительно, что в борьбу за это право включился и Китай, одним из первых признавший итоги бугенвильского референдума. Понятно, что Поднебесная заинтересована в установлении контроля над местными месторождениями. Как и в контроле над залежами золота в других частях, откалывающихся от Папуа — Новой Гвинеи.

Здесь самое время упомянуть о государственном устройстве Папуа — Новой Гвинеи. Дело в том, что эта страна, формально являясь членом ООН, т. е. будучи признанной мировым сообществом в качестве независимого государства, не обладает полноценным суверенитетом. Фактически она остается доминионом, т. е. владением Великобритании. Британский монарх управляет Папуа — Новой Гвинеей через губернатора. Последний может налагать вето на любые законы, принятые папуа-новогвинейским парламентом. Он формирует исполнительную и судебную власть, направляет политику центробанка.

Помимо этого, Папуа — Новая Гвинея входит в состав Содружества Наций, протектором которого является королева Великобритании. Условием нахождения в этом объединении является акционирование центробанка и передача блокирующего или контролирующего пакета акций банкирам Лондона. Также в Содружестве британцы контролируют аффинаж, т. е. очистку драгоценных металлов от примесей, и устанавливают цену на золото (фиксинг).

Помимо Папуа — Новой Гвинеи в состав британского объединения «наций» входят также Австралия, Канада, ЮАР, Индия и целый ряд африканских стран. Часть из них присутствует в десятке или двадцатке лидеров по золотодобыче. Так, в 2014—2018 годах в Австралии в среднем добывалось 290,5 тонны золота в год, в Канаде 165 тонн, в ЮАР 150 тонн, в Гане 95 тонн, в Папуа — Новой Гвинее 59,9 тонны и т. д. Уже исходя из этого перечня видно, что производство желтого металла в Содружестве существенно превосходит и Китай (первое место в мире с 453,5 тонны в год), и Россию (253,5 тонны в год), и США (236 тонн в год). Не менее важно и то, что на территории бывшей Британской империи расположена значительная часть разведанных золотых месторождений мира. В частности, только в пяти приведенных странах Содружества – 18,7 тысячи тонн. Благодаря этому британцы взяли мировой золотой фиксинг в свои руки. Ежедневное установление международных расценок на желтый металл происходит на Лондонской бирже.

Все это ведет к тому, что британцы только себя видят в роли главных разработчиков будущей финансовой системы мира. В этом контексте понятно, что утрата контроля над Папуа — Новой Гвинеей существенно ослабляет претензии Лондона.

Но самое интересное то, что отнюдь не китайцы являются создателями этой ситуации. В проблемах Папуа — Новой Гвинеи явно видна рука ближайшего «партнера» Соединенных Штатов. Так, референдуму на Бугенвиле предшествовала гражданская война, унесшая жизни почти 10% бугенвильцев. Тогда финансированием местных сторонников «независимости» активно занимались власти Фиджи. Спрашивается, откуда у маленького островного государства в Восточной Меланезии могли взяться для этого средства? Ответ на поверхности: Фиджи являются поставщиком золота для США. Если бы американцы были заинтересованы в прекращении финансирования сторонников отделения Бугенвиля, то им достаточно было ввести экономические санкции против фиджийцев. Но они не только не сделали этого, но и практически одновременно с Китаем признали итоги бугенвильского плебисцита. Тем самым лишний раз подтвердив истину: если американцы заподозрят кого-то хоть в намеке на конкуренцию, то пойдут против него на любое преступление. И не важно, что речь идет о британском собрате.

Вспомнили американские СМИ и о России. Нашу страну странным образом привязали к «соучастию в разрушении Папуа — Новой Гвинеи». При этом в качестве доказательства использовали тот факт, что некоторые из бывших граждан России, давно живущих в Лондоне, имели тесные связи в Commercial Development Bank. Последний выполняет функции временного центробанка бугенвильской автономии.

Анализируя эти факты, приходишь к выводу, что следующее десятилетие готовит нам массу неожиданностей и непредвиденных перемен. Борьба за создание новой международной финансовой системы только начинается, и еще неизвестно, кто из нее выйдет победителем. Но то, что можно утверждать уже сегодня с абсолютной точностью: мы станем свидетелями еще не одной подлости наших англосакских визави.

Юрий Городненко

Источник: Конт

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