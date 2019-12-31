NTD — популярные направления туриндустрии в уходящем году — экотуризм и Чернобыль

В 2019 году увеличился поток путешественников в северные широты, передаёт NTD. В РФ набирает популярность экотуризм: например, экскурсии на ледоколе, чтобы наблюдать за белыми медведями и китами. Высохшее Аральское море также привлекает много туристов, которые приезжают посмотреть на последствия экологической катастрофы. Ещё одним популярным местом стал Чернобыль, который притягивает желающих увидеть результаты крупнейшей техногенной катастрофы XX столетия.

Путешествия в погоне за Северным сиянием были в 2019 году очень популярными. Туристы тянутся к Полярному кругу, чтобы насладиться уникальным природным явлением. В Норвегии, Финляндии, Исландии и других странах открывают специализированные отели и организуют туры. А кое-где даже появилась услуга: вас любезно разбудят ночью, если сияние начнётся.

Правда, есть и трудности: некоторые путешественники переоценивают свои силы и отправляются на поиски Северного сияния плохо экипированными. В результате подвергают жизнь опасности в условиях суровой зимы. Величественные водопады, холмы и ущелья Исландии также были очень популярны среди туристов — особенно после того, как своё видео у одного из обрывов опубликовал певец Джастин Бибер. Это место даже пришлось закрыть для посещения, поскольку туристы начали вытаптывать всё вокруг.

Пляжи тайского острова Пхи-Пхи-Ле тоже пришлось закрыть для туристов. Посетителей стало так много, что власти забеспокоились о его флоре и фауне. Это место известно тем, что здесь снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Достопримечательности решили дать отдохнуть до 2021 года.

На Коста-Рике туристов учат жить в гармонии с природой. Несколько женщин организовались и принимают экскурсионные группы. В ходе посещения гостям рассказывают, как выращивать собственные овощи и готовить еду.

ДЖУДИ, туристка: Хорошо, что мы можем познакомиться с местными жителями и увидеть настоящую Коста-Рику.

Несмотря на экологическую катастрофу, высохшее Аральское море тоже привлекает туристов. Они приезжают посмотреть на результат безответственного сельского хозяйства и ирригации. Туристы помогают местным жителям хоть как-то зарабатывать на жизнь. Люди мастерят традиционную утварь и сувениры.

В испанской Андалусии для туристов открыли уникальную пещеру с прозрачными кристаллами-жеодами. Такую красоту миллионы лет создавала сама природа. У берегов греческого острова Алонисос нашли обломки корабля, который затонул ещё в конце V века до нашей эры. Он перевозил тысячи амфор. Теперь находка популярна среди дайверов.

В РФ набирает популярность экотуризм. Так, путешественникам предлагают экскурсии на ледоколе, чтобы понаблюдать за белыми медведями, песцами, китами и нарвалами.

Ещё одним популярным местом стал украинский заброшенный город Чернобыль. Туда туристы едут, чтобы посмотреть на результаты крупнейшей техногенной катастрофы XX столетия.

В Японии открылся тематический ресторан и центр развлечений Hello Kitty. А в Великобритании туристов продолжают привлекать Тауэрский мост, Вестминстерское аббатство и Биг-Бен. Правда, знаменитая башня с часами в настоящее время закрыта на ремонт. Завершится он в 2021 году.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2019 года.

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