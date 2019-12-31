Обозреватель — украинский премьер анонсировал новый транш от МВФ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев получит новый финансовый транш от МВФ в течение нескольких месяцев. Как передаёт «Обозреватель», политик добавил, что сотрудничество с данной международной финансовой организацией является стратегически важным для Украины.



Reuters

Международный валютный фонд передаст Украине новый финансовый транш в течение нескольких месяцев. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, у меня нет никакого сомнения, что мы эту техническую работу доведём до конца и проблем не будет», — заявил Гончарук.

При этом политик отметил, что сотрудничество с МВФ является стратегически важным для Украины. Факт работы с фондом даёт сигнал для инвесторов, что можно заходить на Украину и при этом иметь дешёвые ресурсы.

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